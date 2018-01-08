《經濟通通訊社駐京記者黃燕明８日北京專電》官媒《中國日報網》更正，人行研究局紀敏
（利率升降和槓桿率變化關係的）理論表態不能解讀為短期內有加息空間。
此前，《中國日報》引述人行研究局副局長紀敏稱，自去年來工業產品價格和企業利潤不斷
提升，短期內中國存在著加息的空間。在對利率做出調整前，通脹和匯率將被計入考慮因素。
不過，人行參事長盛松成６日出席中國首席經濟學家論壇時表示，不主張甚至是反對目前中
國加息。
08/01/2018 14:31
【駐京專電】官媒更正：人行紀敏的理論表態不能解讀為短期或加息
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明８日北京專電》官媒《中國日報網》更正，人行研究局紀敏
（利率升降和槓桿率變化關係的）理論表態不能解讀為短期內有加息空間。
此前，《中國日報》引述人行研究局副局長紀敏稱，自去年來工業產品價格和企業利潤不斷
提升，短期內中國存在著加息的空間。在對利率做出調整前，通脹和匯率將被計入考慮因素。
不過，人行參事長盛松成６日出席中國首席經濟學家論壇時表示，不主張甚至是反對目前中
國加息。
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