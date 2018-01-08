《經濟通通訊社駐京記者黃燕明８日北京專電》人民銀行公布，與泰國中央銀行續簽中泰雙
邊本幣互換協議，規模保持為７００億元人民幣╱３７００億泰銖，旨在便利雙邊貿易和投資，
促進兩國經濟發展。互換協議有效期三年，經雙方同意可以展期。
08/01/2018 16:22
【駐京專電】人行與泰國央行續簽三年期７００億雙邊本幣互換協議
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明８日北京專電》人民銀行公布，與泰國中央銀行續簽中泰雙
邊本幣互換協議，規模保持為７００億元人民幣╱３７００億泰銖，旨在便利雙邊貿易和投資，
促進兩國經濟發展。互換協議有效期三年，經雙方同意可以展期。
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