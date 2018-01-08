《經濟通通訊社駐滬記者王嘉寧８日上海專電》上期所公布，１２月共對８宗造成價格異常
波動的交易行為進行排查，對其中１宗涉嫌違規交易的行為進行立案調查。
上期所１２月共處理異常交易行為６３宗。其中自成交超限２８宗，頻繁報撤單超限３２宗
，大額報撤單超限１宗，實際控制關係帳戶組合並持倉超限２宗。對其中達到交易所異常交易處
理標準的２名客戶，進行全市場通告並採取限制開倉的監管措施。
08/01/2018 16:13
【駐滬專電】上期所：１２月共處理異常交易行為６３宗
《經濟通通訊社駐滬記者王嘉寧８日上海專電》上期所公布，１２月共對８宗造成價格異常
波動的交易行為進行排查，對其中１宗涉嫌違規交易的行為進行立案調查。
上期所１２月共處理異常交易行為６３宗。其中自成交超限２８宗，頻繁報撤單超限３２宗
，大額報撤單超限１宗，實際控制關係帳戶組合並持倉超限２宗。對其中達到交易所異常交易處
理標準的２名客戶，進行全市場通告並採取限制開倉的監管措施。
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