【駐滬專電】上期所：１２月共處理異常交易行為６３宗

《經濟通通訊社駐滬記者王嘉寧８日上海專電》上期所公布，１２月共對８宗造成價格異常

波動的交易行為進行排查，對其中１宗涉嫌違規交易的行為進行立案調查。

上期所１２月共處理異常交易行為６３宗。其中自成交超限２８宗，頻繁報撤單超限３２宗

，大額報撤單超限１宗，實際控制關係帳戶組合並持倉超限２宗。對其中達到交易所異常交易處

理標準的２名客戶，進行全市場通告並採取限制開倉的監管措施。

