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即市新聞

08/01/2018 12:45

《午市前瞻》基金及外資持續流入，港股料反覆向上再刷新逾十年高

　　《經濟通通訊社８日專訊》美股上周五（５日）繼續造好，三大指數連續第三日創上市新高
，當中道指升２２０點，以全日最高位收市報２５２９５點。港股雖已連升九日，今早再跟隨外
圍高開８０點，開報３０８９５點。在內房股繼續強勢下，升幅曾擴大至１１４點見３０９２９
再刷新逾十年高，但其後走勢反覆，一度倒跌８２點，半日軟１３點或０﹒０４４％，報
３０８０１。主板成交７６５﹒１８億元。
　　國指方面，午收軟０﹒１３８％或１６點，報１２１９４點。滬指升０﹒３５％或１１點，
報３４０３點。

＊民航政策出台國航升９％，內房強勢碧桂園冠藍籌＊

　　內地允許更多航線實行市場調節價，帶動中資航空股造好。東航（００６７０）上升
５﹒４５％，報６﹒５８元；國航（００７５３）上升９％，報１０﹒７８元，為半日最佳表現
國指成分股；南航（０１０５５）上升７﹒８２％，報９﹒１元。
　　另外，內地調整樓市政策，加上多間內房企業公布銷售數據，板塊再延續升勢。碧桂園
（０２００７）上升６﹒９１％，報１７﹒３４元，為半日最佳表現藍籌股；融創
（０１９１８）上升５﹒４７％，報３９﹒５５元；恆大（０３３３３）上升２﹒９７％，報
２９﹒５元；潤地（０１１０９）上升２﹒０２％，報２５﹒３元。
　　海螺水泥（００９１４）及潤泥（０１３１３）均發盈喜，前者上升４﹒３５％，報４２元
，盤中高見４２﹒６元，創上市新高；後者上升１﹒５９％，報５﹒７５元，盤中觸及２０１２
年３月以來新高。

＊兗煤升１１％創近５年高，摩通升多家地產股目標＊

　　內地鼓勵煤電企業等兼併重組，兗州煤業（０１１７１）急升１０﹒８５％，報１１﹒２４
元，盤中高見１１﹒３４元，創近５年高；神華（０１０８８）上升４﹒４２％，報２２﹒４５
元；伊泰煤炭（０３９４８）上升６﹒５３％，報１０﹒２８元。
　　摩通上調多個本地地產股的目標價及評級，新地（０００１６）無升跌，報１３４﹒４元；
新世界（０００１７）下跌０﹒６５％，報１２﹒３２元；會德豐（０００２０）上升
０﹒８４％，報５９﹒８５元。太古Ａ（０００１９）獲麥格理唱好，上升２﹒１９％，報
７７﹒１元。
　　重磅股方面，騰訊（００７００）上升０﹒９２％，報４３７﹒２元；匯控（００００５）
下跌０﹒５６％，報８０﹒３５元；港交所（００３８８）上升１﹒９８％，報２５８﹒２元；
友邦（０１２９９）下跌１﹒４８％，報６６﹒４５元。

＊曾永堅：中資航空股仍有力向上，投資者可續持有＊

　　港股２０１８年首周表現突出，協同博勤金融集團行政總裁曾永堅對《經濟通通訊社》表示
，升勢主要由於基金及海外資金持續購入港股。雖然於２０１７年年底至２０１８年農曆新年前
，內地對現金的需求相對大，令市場對內地資金流動性有一定擔憂，但人行於去年年底已發布臨
時流動性安排，令憂慮得以緩減。料港股在理想的成交量支持下，可以繼續反覆上試再刷新逾十
年高位，並預期第一季可上試歷史高位。
　　內地放寬中資航空企業訂價自由度，曾永堅認為該政策有利企業對沖營運成本，加上臨近農
曆新年，對國內和海外航班需求亦會大增，加上人均收入上升及旅遊文化更普遍，認為企業即使
加價，亦不會對需求量有重大不利。估計三大中資航空股短期內仍有力向上，建議有貨者可先繼
續持有。（ａｌ）

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