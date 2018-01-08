《經濟通通訊社８日專訊》惠理集團（００８０６）發盈喜，預料１２月底止年度綜合利潤
將較去年同期的１﹒３７５億元大幅增加至約２０億元，即增幅高達１３﹒５倍，主要由於表現
費由去年的１０８０萬元增加至約２５億元。
去年度，未計其他收益或虧損之經營利潤（反映集團核心業務）預期將由去年的１﹒９９３
億元，大幅增加至約２２億元。（ｃｈ）
08/01/2018 17:34
【企業盈喜】惠理（８０６）料去年度利潤大增１３﹒５倍至２０億
《經濟通通訊社８日專訊》惠理集團（００８０６）發盈喜，預料１２月底止年度綜合利潤
將較去年同期的１﹒３７５億元大幅增加至約２０億元，即增幅高達１３﹒５倍，主要由於表現
費由去年的１０８０萬元增加至約２５億元。
去年度，未計其他收益或虧損之經營利潤（反映集團核心業務）預期將由去年的１﹒９９３
億元，大幅增加至約２２億元。（ｃｈ）
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