【企業盈喜】惠理（８０６）料去年度利潤大增１３﹒５倍至２０億

《經濟通通訊社８日專訊》惠理集團（００８０６）發盈喜，預料１２月底止年度綜合利潤

將較去年同期的１﹒３７５億元大幅增加至約２０億元，即增幅高達１３﹒５倍，主要由於表現

費由去年的１０８０萬元增加至約２５億元。

去年度，未計其他收益或虧損之經營利潤（反映集團核心業務）預期將由去年的１﹒９９３

億元，大幅增加至約２２億元。（ｃｈ）

