《經濟通通訊社８日專訊》港交所（００３８８）行政總裁李小加接受外電訪問時表示，交
易所正考慮修訂規則以增加交易。
李小加表示，目前考慮的方案包括給做市商返利、簡化跨多個倉位的保證金規定，取消或減
少印花稅等，惟其中一些調整需要得到監管部門或政府的批准。（ｃｈ）
08/01/2018 17:43
李小加：考慮修訂規則以增加交易，包括取消或減少印花稅等
《經濟通通訊社８日專訊》港交所（００３８８）行政總裁李小加接受外電訪問時表示，交
易所正考慮修訂規則以增加交易。
李小加表示，目前考慮的方案包括給做市商返利、簡化跨多個倉位的保證金規定，取消或減
少印花稅等，惟其中一些調整需要得到監管部門或政府的批准。（ｃｈ）
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