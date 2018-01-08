李小加：考慮修訂規則以增加交易，包括取消或減少印花稅等

《經濟通通訊社８日專訊》港交所（００３８８）行政總裁李小加接受外電訪問時表示，交

易所正考慮修訂規則以增加交易。

李小加表示，目前考慮的方案包括給做市商返利、簡化跨多個倉位的保證金規定，取消或減

少印花稅等，惟其中一些調整需要得到監管部門或政府的批准。（ｃｈ）

