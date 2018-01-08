【本港樓市】陳茂波：有考慮放寬按揭成數，惟不希望解讀為減辣

《經濟通通訊社８日專訊》財政司司長陳茂波今早出席立法會財委會時表示，有關放寬按揭

成數的問題，他是「非常上心」並有考慮，但不希望被市場解讀或扭曲為「減辣」，政府並非要

對樓市推波助瀾。他強調會不斷觀察樓市，等待合適時機。（ｃｈ）

