【企業盈喜】中國糧油（６０６）料去年度利潤增逾倍至３０億元

《經濟通通訊社８日專訊》中國糧油（００６０６）發盈喜，預料截至去年１２月底止年度

利潤約為３０億元，較２０１６年度的１４億元大幅增加１﹒１４倍，主要由於公司該年度內完

成了併購小包裝食用油業務，貫通油脂產業鏈；同時完成了出售與核心戰略不相關的生化及生物

燃料等業務，預計未經審核一次性出售淨收益約為９億元。

同時，主要產品銷量高位增長，規模優勢進一步釋放，並積極實施產品研發創新，持續鞏固

並擴大產品盈利空間，各經營分部及整體溢利均顯著增長。（ｃｈ）

