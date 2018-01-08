《經濟通通訊社８日專訊》即月期指在夜期時段開市報３０８３８點，升２點，低水６１點
，最新報３０８５４點，升１８點，低水４６點，合約成交７０６張。
Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１２１９３點，跌７點，低水４２點，最新報
１２２０７點，升７點，低水２８點，合約成交３４１張。（ｊｎ）
08/01/2018 17:34
【夜期時段】即月期指最新報３０８５４點，升１８點，低水４６點
《經濟通通訊社８日專訊》即月期指在夜期時段開市報３０８３８點，升２點，低水６１點
，最新報３０８５４點，升１８點，低水４６點，合約成交７０６張。
Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１２１９３點，跌７點，低水４２點，最新報
１２２０７點，升７點，低水２８點，合約成交３４１張。（ｊｎ）
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