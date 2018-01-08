【夜期時段】即月期指最新報３０８５４點，升１８點，低水４６點

《經濟通通訊社８日專訊》即月期指在夜期時段開市報３０８３８點，升２點，低水６１點

，最新報３０８５４點，升１８點，低水４６點，合約成交７０６張。

Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１２１９３點，跌７點，低水４２點，最新報

１２２０７點，升７點，低水２８點，合約成交３４１張。（ｊｎ）

