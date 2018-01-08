《再戰明天》南北韓舉行正式會談，日本公布１２月消費者信心指數

《經濟通通訊社８日專訊》明日，北韓和南韓舉行正式會談，日本公布１２月消費者信心指

數。



＊舊金山儲行總裁威廉姆斯出席活動＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明晨２：３５ａｍ，舊金山聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯出

席布魯金斯學會所主辦的活動，美聯儲應堅守２％通脹目標還是應重新省思？１：４０ａｍ，亞

特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂克就經濟前景和貨幣政策發表演說。

明早５：２５ａｍ，波士頓聯邦儲備銀行總裁羅森格倫出席上述布魯金斯學會活動的討論會

。

明日，北韓和南韓舉行正式會談。



＊美國公布１１月消費信貸＊



在數據方面，明早４：００ａｍ，美國公布１１月消費信貸，料由２０５﹒２億美元降至

１８０億美元。８：３０ａｍ，澳洲公布１１月建築許可，月率料由０﹒９％降至下滑１﹒３％

；年率料由１８﹒４％降至４﹒６％。



＊日本公布１２月消費者信心指數＊



１：００ｐｍ，日本公布１２月消費者信心指數，料由４４﹒９升上４５。２：４５ｐｍ，

瑞士公布１２月失業率（經季節調整），料維持於３％；失業率料由３﹒１升上３﹒２％。

３：００ｐｍ，德國公布１１月工業生產（經季節調整），月率料由下滑１﹒４％升上

１﹒８％；經常帳盈餘料由１８１億歐元升上２５５億歐元，貿易收支料由１８９億歐元擴闊至

２１２億歐元；進口（經季節調整）的１１月月率料由１﹒８％降至０﹒６％；出口（經季節調

整）月率料由下滑０﹒３％升上１﹒２％。



＊法國公布貿易收支＊



３：４５ｐｍ，法國公布１１月經常帳收支，和１１月貿易收支，料貿赤由４９﹒６億歐元

收窄至４７億歐元。４：００ｐｍ，瑞士公布１２月外匯儲備。４：１５ｐｍ，瑞士公布１１月

零售銷售。



＊西王特鋼開股東特別大會＊



在本港，明日，西王特鋼（０１２６６）開股東特別大會。（ｈｏ）

