  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

08/01/2018 19:19

《再戰明天》南北韓舉行正式會談，日本公布１２月消費者信心指數

　　《經濟通通訊社８日專訊》明日，北韓和南韓舉行正式會談，日本公布１２月消費者信心指
數。　

＊舊金山儲行總裁威廉姆斯出席活動＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明晨２：３５ａｍ，舊金山聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯出
席布魯金斯學會所主辦的活動，美聯儲應堅守２％通脹目標還是應重新省思？１：４０ａｍ，亞
特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂克就經濟前景和貨幣政策發表演說。
　　明早５：２５ａｍ，波士頓聯邦儲備銀行總裁羅森格倫出席上述布魯金斯學會活動的討論會

　　明日，北韓和南韓舉行正式會談。

＊美國公布１１月消費信貸＊

　　在數據方面，明早４：００ａｍ，美國公布１１月消費信貸，料由２０５﹒２億美元降至
１８０億美元。８：３０ａｍ，澳洲公布１１月建築許可，月率料由０﹒９％降至下滑１﹒３％
；年率料由１８﹒４％降至４﹒６％。

＊日本公布１２月消費者信心指數＊

　　１：００ｐｍ，日本公布１２月消費者信心指數，料由４４﹒９升上４５。２：４５ｐｍ，
瑞士公布１２月失業率（經季節調整），料維持於３％；失業率料由３﹒１升上３﹒２％。
　　３：００ｐｍ，德國公布１１月工業生產（經季節調整），月率料由下滑１﹒４％升上
１﹒８％；經常帳盈餘料由１８１億歐元升上２５５億歐元，貿易收支料由１８９億歐元擴闊至
２１２億歐元；進口（經季節調整）的１１月月率料由１﹒８％降至０﹒６％；出口（經季節調
整）月率料由下滑０﹒３％升上１﹒２％。

＊法國公布貿易收支＊

　　３：４５ｐｍ，法國公布１１月經常帳收支，和１１月貿易收支，料貿赤由４９﹒６億歐元
收窄至４７億歐元。４：００ｐｍ，瑞士公布１２月外匯儲備。４：１５ｐｍ，瑞士公布１１月
零售銷售。　　　　　　

＊西王特鋼開股東特別大會＊

　　在本港，明日，西王特鋼（０１２６６）開股東特別大會。（ｈｏ）

返回新聞主頁

最新專題
More
生財有道08/01/2018
2018港股必勝法 一注獨贏買ETF
興證快訊08/01/2018
新股熱潮再起？
國際動態08/01/2018
默克爾晤社民黨 組閣最後機會
國際動態05/01/2018
新書爆料 特朗普斥班農失理智
生財有道04/01/2018
【納指破頂】納指企穩7000 分析：市場健康年內可見8000
國際動態04/01/2018
板門店熱綫重啟 平壤稱真誠商冬奧
人氣文章
財經新聞
評論
專題
生活副刊
DIVA
最近7天
最近30天
論盡中港台 ． 岑逸飛
「一言九鼎」成為港人的緊箍咒 140
政是有心 ． 余君雋
朱經緯違規不違法 判入獄不合法理情 37 新文章
星座命理
必睇！2018星座運程大全！ 1
玄來更精彩 ． 黃美雲
【2018生肖運程】狗年到，這些生肖要注意
打工秘笈
【禍從口出】說了這幾句話，你很難繼續在公司待下去… 3
第一桶金 ． 方元
「我的懶人組合」去年賺20%！2018年10隻買入名單 新文章
我要退休 ． 羅國森、曾智華
退休後全職炒股？！ 1
陶冬天下 ． 陶冬
2018年全球經濟的五個猜想 1
鬆一鬆 ． 通通
【心理測驗】四位老奶奶，你覺得誰最狠毒？測你脾氣有多大！（答案出乎意料） 1
廣告背後 ． 袁靜
【人不可貌相】好人衰人有樣睇？惡形惡相≠心地善良？ 2
改朝換代Digital ． Jimmy Leung
【不適合還是不適應？】派散水餅之前，你應該問自己的問題 1
SME 解密
抵禦Chur爆老板有妙法
國金與投資 ． 曾廣標
2018年十大預測
政經頑石不低頭 ． 石鏡泉
港股新年收大禮
辦公室政治 ． 潘少權
【辦公室擦鞋精】這樣虛偽的話，竟可以自自然然說出口！ 4
抵玩自助遊
$8750 去挪威7日 登上三大聖岩 新文章
食療新意思 ． 陳沛思
【小寒湯水】桂圓蓮子花生瘦肉湯 1
我家私房菜 ． 韋太
【送給摯愛的心意】鮮菌忌廉湯 1
中環人 ． 溫天納
港股2018會牛下去嗎？
為理發聲 ． 石老師工作室
執法爭拗 捕風捉影 6
玩樂好去處
【AIA歐陸嘉年華2017】編輯精選10大「必玩」機動遊戲＋攤位「贏公仔」攻略 2
暢所欲妍 ． 屈穎妍
告訴你，甚麼叫政治逼害？ 42
鬆一鬆 ． 通通
【驚世發現】超簡單方法令寶寶在一分鐘內睡著 2
行政人員
【跨世代歌神】張學友紅足30年 搵食心法
政是有心 ． 余君雋
低端的不是貧民，而是管理幹部 44
為理發聲 ． 石老師工作室
毋忘歷史教誨 認清道德真偽 40
辦公室政治 ． 潘少權
【誰是辦公室潛力股？】老細揀人心得：心態重要過能力 2
創業兵團
80後窮小子揣1萬元闖韓 變出逾億王國
樓市點評 ． 汪敦敬
2018年我對樓市的十大忠告 13
廣告背後 ． 袁靜
【超洋蔥】你一輩子最後悔的事是甚麼…… 5
星座命理
【請好好愛惜】3種對感情最謹慎的男生！ 3
改朝換代Digital ． Jimmy Leung
TVB加上公仔麵，就是半個香港 1
香港街頭美食
【覓食紅磡】登上烈陽號！首間海賊王餐廳終於登陸香港 3
美女中醫 ． 譚莉英
【久咳總在秋冬季？】中醫講解咳嗽的2種病因+止咳2招 3
欣欣食乜嘢 ． 曾欣欣
4個解喉嚨痛秘方 話你知邊款食物真止痛？ 6
玄來更精彩 ． 黃美雲
【2018生肖運程】狗年到，這些生肖要注意
我家私房菜 ． 韋太
【冬令補品】枝竹羊腩煲 3
打工秘笈
【禍從口出】說了這幾句話，你很難繼續在公司待下去… 3
「男」言之隱 NEW
性事無限期 3
What's On
【2017港人最愛問】Google熱爆關鍵字排行榜：七部劇集、兩部iPhone，還有一個竟是… 1
產品簡介

【DIVA Channel】賞睇《追命列車》

【etnet New Year Bonus賞你】AIA友邦歐陸嘉年華2017/2018

【得獎名單】【DIVA Channel】賞 TSUBAKI冬限定．薑油潤澤洗護套裝

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
SEG 社企廊