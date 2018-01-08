《經濟通通訊社８日專訊》金管局公布，重開在機構債券發行計劃下推出的十年期政府債券
（發行編號１０ＧＢ２７０６），作十年期債券供投標。該批重開債券於１月１７日（星期三）
進行投標，並於１８日（星期四）交收。
透過是次重開債券，將有額外１２億港元的未到期十年期債券（發行編號１０ＧＢ２７０６
）供投標。該批債券將於２０２７年６月２９日期滿，利率為年息１﹒２５厘，每半年派息一次
。該批債券於今日的指示價格為９４﹒７７，年收益率則為１﹒８６４％。（ｂｉ）
08/01/2018 17:36
【本港經濟】金管局：重開十年期政府債券，利率為年息１﹒２５厘
《經濟通通訊社８日專訊》金管局公布，重開在機構債券發行計劃下推出的十年期政府債券
（發行編號１０ＧＢ２７０６），作十年期債券供投標。該批重開債券於１月１７日（星期三）
進行投標，並於１８日（星期四）交收。
透過是次重開債券，將有額外１２億港元的未到期十年期債券（發行編號１０ＧＢ２７０６
）供投標。該批債券將於２０２７年６月２９日期滿，利率為年息１﹒２５厘，每半年派息一次
。該批債券於今日的指示價格為９４﹒７７，年收益率則為１﹒８６４％。（ｂｉ）
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