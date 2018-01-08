【本港樓市】美聯料今年工商舖成交額達二千億元，為歷史次高

《經濟通通訊社８日專訊》去年工商舖市況熾熱，市場不但誕生多幅商業地王，更湧現中環

中心等多宗巨額成交。鑑於目前市場游資充裕，加上受財富效應等因素帶動，美聯工商舖預計，

今年工商舖可謂全方位利好，其中億元大手成交宗數更可望再升一成，創下歷史新高，而成交金

額也有望達到２０００億元，成為歷史次高，延續去年旺勢。

美聯工商舖行政總裁黃漢成表示，綜合美聯工商舖資料研究部及土地註冊處數據顯示，連同

公司轉讓成交在內，去年工商舖市場共錄９１２４宗買賣，涉資高達２４２１﹒９億元，創歷史

新高，當中億元成交佔２４５宗，涉資約１６６６億元，亦創下新高紀錄。

他估計，今年成交金額預計略為跌至２０００億元的水平（包括公司轉讓），但仍會是歷史

次高。至於工商舖整體成交宗數，預料今年將達約９０００宗水平，較去年微跌，因工廈拆售成

交減少。

至於商廈方面，美聯工商舖營運總監兼商業部董事翁鴻祥預計，今年商廈整體成交量可升

１成至２３００宗，而乙廈售價可望追落後，今年料升１０％至１５％，較甲廈售價的５％至

１０％為高，而甲乙廈租金均可望升近１成。

另外，美聯工商董事陳偉志預計，今年整體工廈售價將升１０％至１５％，而租金亦有望升

１０％，成交量微跌５％至約４８００宗。（ｂｉ）

