《經濟通通訊社８日專訊》政府今日宣布，委任何沛謙為空運牌照局主席，任期兩年，即日
生效。
運輸及房屋局局長陳帆表示，牌照局的成員來自不同的專業，深信在何主席的領導下，憑著
他們的專業知識及經驗，定能繼續對牌照局促進本地空運服務的工作作出貢獻。（ｂｉ）
08/01/2018 18:48
【香港政情】政府委任何沛謙為空運牌照局主席
《經濟通通訊社８日專訊》政府今日宣布，委任何沛謙為空運牌照局主席，任期兩年，即日
生效。
運輸及房屋局局長陳帆表示，牌照局的成員來自不同的專業，深信在何主席的領導下，憑著
他們的專業知識及經驗，定能繼續對牌照局促進本地空運服務的工作作出貢獻。（ｂｉ）
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