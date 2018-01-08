【香港政情】政府委任何沛謙為空運牌照局主席

《經濟通通訊社８日專訊》政府今日宣布，委任何沛謙為空運牌照局主席，任期兩年，即日

生效。

運輸及房屋局局長陳帆表示，牌照局的成員來自不同的專業，深信在何主席的領導下，憑著

他們的專業知識及經驗，定能繼續對牌照局促進本地空運服務的工作作出貢獻。（ｂｉ）

