《小傳日記》魚缸十連升，生發發好醒！



《小傳日記》花旗市用行動話畀缸友知，咩叫做高處未算高！上星期五晚（５日），三大股

指再創紀錄新高，喺科技佬領軍之下，完全無受未如理想嘅非農就業數據影響，道指再大升

２２０點收２５２９５點。

假期回來，香江升勢就無花旗市咁勁，但都唔弱。自從上返三萬關後，缸友都見步行步，輪

住炒唔同板塊，好似今日（８日）就繼續由祖國磚頭佬領軍，而其他資源佬都落鑊，不過中資金

融股就因為加強監管問題而舉白旗，限制咗大市升幅，好彩股王ＱＱ（００７００）尾市都守得

住升幅，踢高逾１巴仙報４３８﹒６銀，破頂在望！

最終，好友都成功打勝仗，以８４點升幅繼續取得主導權，恆指收市報３０８８９銀，寫下

十連升佳績；國指就象徵式行前２３點報１２２３５。

全日成交都依然旺場，錄得約１３３８億銀。



＊全球皆升市高處未算高？生發發炒上券商亦造好＊



魚缸節節向上，成交枕住逾千億銀，生發發（００３８８）不知不覺間都發力追落後，今日

（８日）再加埋財爺陳茂波開口推一推，話致力擴闊互聯互通範疇，結果生發發再加把勁衝高，

仲喺收市Ｕ盤升至全日最高位收市，報２６２銀，係自２０１５年７月以來高位，成交高達近

３３億銀，係第三多魚毛。

幾位街坊都叨光衝高，好似國泰君安國際（０１７８８）、耀才（０１４２８）都有約２至

３巴仙落袋。

Ａ場都好勁，連升七日創逾兩年半最長升浪，仲企穩三千四關收市，祖國券商佬都開心慶祝

，ＨＴＳＣ（０６８８１）、中信証券（０６０３０）就雙雙跑出，各踢高近３巴仙及４巴仙。



＊內房ＧｏＧｏＧｏ缸邊鬥風騷，碧桂園靚爆無貨心情糟＊



內房佬又發力，加上多個城市有新住房政策出台，簡直係勢不可擋！當中碧桂園

（０２００７）最勁，跳高逾７巴仙，報１７﹒４２銀，最勁上過１７﹒８銀破頂，係是日最叻

仔藍戰士。中海外（００６８８）都飛起咗５巴仙，報２９﹒４銀；潤地（０１１０９）都踢高

３巴仙，報２５﹒５５銀；萬科（０２２０２）盤中高見３９﹒３銀又破頂啦，最終飛高近３巴

仙，報３７﹒７５銀。

另外，大摩點名讚好幾隻內房佬，包含世茂房地產（００８１３）同融創（０１９１８），

前者今日飛起近一成，報２２﹒３銀，盤中高見２２﹒４銀，創超過十年高。融創亦衝前４巴仙

，報３９﹒０５銀。



＊阿爺來錫錫煤佬實太正，鐵鳥再高飛東航臨尾掟＊



阿爺近日都有唔少政策出台，煤佬都有得受惠。神州就鼓勵煤電企業等兼併重組，帶動煤佬

齊齊造好。兗煤（０１１７１）另外仲有野村繼續籲買，今日一下子飛上１１﹒６２銀，創

２０１３年２月以來新高，最終跳高近１４巴仙，報１１﹒５４銀；神華（０１０８８）都踢高

近６巴仙，報２２﹒７銀，高見２３銀同樣創近５年高。安域（００６４５）委任控股股東持有

人個寶貝做主席，埋單爆升近２７巴仙報１﹒４３銀。

此外，內地話會允許更多航線實行市場調節價，再加埋人仔靚到不得了，三大航空股齊齊起

飛，國航（００７５３）飛起６巴仙報１０﹒５銀，盤中高見１０﹒９元創逾七年高；南航

（０１０５５）都跳起超過４巴仙，報８﹒８銀，盤中高見逾兩年半高。之不過東航

（００６７０）就差咁Ｄ啦，雖然曾見６﹒８９銀近兩年半高，但午後升幅全銷，最終仲要倒跌

２巴仙，報６﹒１銀。



＊高佬來唱好升到嘭嘭聲，海螺中建材今天甚省鏡＊



水泥佬今日狀態大勇，先有龍頭一哥海螺（００９１４）公布喜訊，料上年全年賺多７０至

９０巴仙，海螺落鑊一度炒到上４３﹒２銀創上市新高，最終以４２銀收市，全日飛升逾４巴仙

，勁！街坊潤泥（０１３１３）都唔輸蝕，受惠於上年水泥產品均價升近兩成，估計上年全年盈

利大增，消息一出帶動潤泥彈起逾２巴仙，埋單５﹒７８銀。

另外，中建材（０３３２３）獲高盛睇好升目標價到１０﹒５銀，叫缸友放心繼續「掃貨」

；喺十日連升兼十連陽「雙十」勢頭下，全日再漲逾６巴仙，收市報８﹒３９銀。中材

（０１８９３）亦創「雙十」壯舉，全日起飛近７巴仙，以７﹒１銀埋單，十日加埋升咗逾約三

成喇，勁！請請！



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