港股再創逾十年高，收３０８９９漲８４點連升十日

《經濟通通訊社８日專訊》美國股市上周五（５日）受科技股上漲帶動，三大股指再創新高

，道指再漲２２０點或０﹒８８％，報２５２９５點；納指亦升５８點或０﹒８３％，報

７１３６點。港股今早雖隨外圍高開８０點或０﹒２６％，報３０８９５點，開市不久高見

３０９２９點，再創逾十年高，但隨後走軟一度低見３０７３２點。重磅股騰訊（００７００）

望頂唯未能再創新高，舜宇（０２３８２）、瑞聲（０２０１８）等手機設備股表現偏軟。港股

全日反覆上落，最終收市升８４點或０﹒２７％，報３０８９９點，十日累漲１６６５點或

５﹒７％。主板成交１３３７﹒７６億元，較上周五（５日）增多７﹒０１％。

國指收漲０﹒５２％或１７點，報３４０９。滬指升０﹒５２％或２１點，報４１６０。



＊手機設備股偏軟舜宇領跌，內房股逆市升＊



５１隻恆指成分股中，２３隻上升，２４隻下跌，４隻持平。

騰訊（００７００）傳與緬甸社交網絡公司合作，雖開市曾高見４３９﹒２元逼近上市新高

，惟之後升幅收窄，全日收升１﹒２５％報４３８﹒６元。

有傳小米已確定今年底於香港ＩＰＯ上市，港交所（００３８８）造好創自２０１５年７月

以來新高，以全日最高位２６２元收市，升３﹒４８％。

手機設備股偏軟，瑞聲科技（０２０１８）全日跌２﹒０６％，收報１４７﹒３元，為全日

表現最差藍籌；舜宇光學（０２３８２）跟隨為表現第二差藍籌，跌穿廿天線收報１０５元，跌

１﹒７８％。

內房股逆市造好，碧桂園（０２００７）全日領跑升７﹒３９％，收報１７﹒４２元，為全

日表現最佳藍籌；中海外（００６８８）亦升５﹒１９％，報２９﹒４元；雅居樂

（０３３８３）建議分拆雅居樂雅生活服務主板上市，股東可優先認購，消息利好股價創逾十年

新高，以全日最高位１４﹒４元收市，全日升１０﹒９４％。

本地地產股亦獲看好，太古Ａ（０００１９）獲麥格理將目標價由８１﹒２元升至

９５﹒４２元，予「優於大市」評級，利好股價全日升２﹒９８％，收報７７﹒７元。摩通予會

德豐（０００２０）「增持」評級，升目標價至６３﹒１０元，會德豐收升０﹒７６％報

５９﹒８元收市。



＊水泥發盈喜海螺破領，航空紙業股齊落鑊＊



水泥去年產品售價大升，同業齊齊發盈喜，海螺水泥（００９１４）料去年全年多賺７０至

９０％，帶動股價全日升４﹒３５％，盤中高見４３﹒２元破頂，收報４２元；潤泥

（０１３１３）亦料全年盈利有顯著增幅，高見５﹒８６元創自２０１２年新高，全日升

２﹒１２％，收報５﹒７８元。

油價上周五從高位回落，加上更多國內航線實行市場調節價格，中資航空股全面急漲，國航

（００７５３）曾高見１０﹒９元創逾７年新高，最終收報１０﹒５元，升６﹒１７％；南方航

空（０１０５５）升４﹒２７％報８﹒８元；東方航空（００６７０）開市高見６﹒８９元後回

落，收市倒跌２﹒２４％，收報６﹒１元。

據報玖龍紙業（０２６８９）及理文造紙（０２３１４）本月６日起上調廢紙價格至每噸人

民幣５０元，多間紙廠宣布亦將加價，帶動紙業股受捧，玖紙升６﹒０２％，報１３﹒０４元；

理紙領跑同業升６﹒４２％報９﹒７８元；森信紙業（００７３１）亦升５﹒１６％收報

０﹒５１元。

內地再收緊金融監管，內險股普遍偏軟，新華保險（０１３３６）跌１﹒４８％，報

５３﹒３元；國壽（０２６２８）亦下跌１﹒０２％，報２４﹒３５元。（ｇｌ）

