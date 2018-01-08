《神州經脈》人民幣中間價升破６﹒４９，滬指逾兩年半最長升浪

《經濟通通訊社８日專訊》人民銀行連續１１日暫停逆回購操作，無礙市場資金面寬鬆，帶

動滬綜指七連升創逾兩年半最長升浪。滬綜指收升０﹒５２％，報３４０９﹒４８點，為去年

１１月２２日以來收市新高；深成指收升０﹒３５％，報１１３８２﹒７２點，同創一個半月高

；創業板指收市倒升０﹒２６％，報１８０６﹒１６點。兩市全日成交再增近１２％，至

５５８６億元（人民幣．下同）。



＊Ｓｈｉｂｏｒ連續５交易日全線下行＊



人行指，目前銀行體系流動性總量處於較高水平，可吸收人行逆回購到期等因素的影響，今

日不開展公開市場操作，單日淨回籠４００億元。交易員稱，儘管公開市場連續數日暫停操作，

但感覺去年末集中投放的財政存款和銀行備付還有不少富餘，資金面繼續一片祥和。

上海銀行間同業拆放利率（Ｓｈｉｂｏｒ）連續第５個交易日全線下行，其中１個月期跌

近９個基點，創２０１７年１２月４日來新低，追平２０１７年１１月８日最長連跌紀錄。



＊中金上調年底人民幣預測至６﹒２８＊



人民幣兌美元中間價今升穿６﹒４９關，報６﹒４８３２，較上個交易日續升８３點子，錄

２０１６年５月３日以來最高。人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開９１點子，收盤倒

跌１０５點子，報６﹒４９５６。

交易員指出，上周五（５日）不如預期的美國非農數據沒有繼續打壓美元指數，今早客盤購

匯需求也在６﹒４８元附近再度入場，限制人民幣漲勢。預計人民幣仍將穩中偏強，並逐漸接近

去年９月初創下的高點。

中金稍早將２０１８年底美元兌人民幣匯率預測從之前的６﹒４８調整為６﹒２８，因美國

與其他國家「政策差」縮小的過程中，美元反而可能走弱。



＊馬克龍訪華，明日或簽核能合作大單＊



法國總統馬克龍今日抵達西安，展開為期三天的國事訪問中國行程，是其上任後首次訪華。

馬克龍夫婦上午參觀秦始皇陵兵馬俑及西安大雁塔，明日將轉往北京與國家主席習近平會面。

他在西安發表演講稱，法國與中國必須就全球平衡問題攜手合作，而歐盟和中國的合作夥伴

關係必須進入２１世紀，呼籲與中國推進貿易互惠和市場互通。

他並透露，準備與中國就基礎設施建設合作，而與中國在核能領域的「新進展」將於周二

（９日）簽署，但並未提供細節。



＊春運旅客發送量料達２９﹒８億人次＊



國家發改委發布「全力做好２０１８年春運工作的意見」，預測２月１日－３月１２日春運

４０天，全國旅客發送量將達到２９﹒８億人次，與上年春運基本持平。其中，道路２４﹒８億

人次，下降１﹒６％；鐵路３﹒８９億人次，增長８﹒８％；民航６５００萬人次，增長１０％

；水運４６００萬人次，增長４％。

總體來看，鐵路、民航運輸需求仍保持較快增長；節前客流相對平緩，節後客流疊加、高峰

壓力加大。自駕出行持續增多，保障道路安全暢通的任務加重。今冬明春煤炭、糧食等大宗物資

運輸需求旺盛，客貨統籌難度較大。



＊中證監張慎峰：讓好企業盡快上市＊



中證監主席助理張慎峰近日到北京市中關村科技園區調研座談時表示，從促進實體經濟發展

的要求來看，中國資本市場還存在著諸多的不適應，大幅提高市場核心競爭力的改革已顯得迫在

眉睫。

他指，要把好企業留在國內、讓好企業盡快上市、讓融資者得到更快發展、讓投資者得到更

多回報，應當成為市場各方努力追求的共同目標。

他並稱，園區內的代表性企業都有著獨特的技術優勢，資產規模、營業收入、市場估值等實

現了指數級增長，迅速成長為「獨角獸」公司，未來前景無比廣闊，對推動經濟高質量發展也具

有很強的引領力，是創新驅動發展的標桿和旗幟。



＊水泥、平板玻璃產能過剩未緩解＊



工信部印發「鋼鐵水泥玻璃行業產能置換實施辦法」的通知，旨在嚴禁鋼鐵行業新增產能，

有效壓減水泥熟料、平板玻璃過剩產能，推進布局優化、結構調整和轉型升級，推動技術進步，

加快聯合重組，優化結構布局。

辦法明確，為避免個別項目「鑽空子」逃避置換新增產能，無論建設項目屬新建、改建、擴

建還是「異地大修」等何種性質，只要建設內容涉及建設煉鐵、煉鋼冶煉設備，就須實施產能置

換。

辦法進一步加嚴了置換比例要求，京津冀、長三角、珠三角等環境敏感區域置換比例要繼續

執行不低於１﹒２５：１的要求，其他地區由等量置換調整為減量置換。

辦法還指，水泥、平板玻璃行業產能嚴重過剩矛盾還沒有根本緩解，行業穩中向好的發展基

礎還不牢固，特別是水泥行業，日產２５００噸及以下、競爭乏力的熟料生產線還有８００多條

、產能５億多噸。

因此，辦法明確，嚴禁備案和新建擴大產能的水泥熟料、平板玻璃項目。確有必要新建的，

必須實施減量或等量置換，制定產能置換方案。（ｊｙ）

