【駐滬專電】南京：高層次人才購房落戶將不受戶籍限制

《經濟通通訊社駐滬記者王嘉寧８日上海專電》南京市政府發布文件提出，高層次人才在南

京買首套房不再受戶籍限制，且公積金最多可貸１２０萬元（人民幣．下同），高校畢業生租房

補貼年限可延長至５年。

預計未來５年，南京人才安居住房籌集總量將達１０００萬平方米。其中２０１８年建設的

各類人才住房有望超過２００萬平方米。南京市將通過在商品住房中配建、競建、競自持，在集

體土地上試點建設等方式建設租賃住房。人才安居住房房源中，租賃型住房將佔七成。

該意見文件提出，國際國內頂尖人才、江蘇省「３３３工程」第一層次培養對象、江蘇省有

突出貢獻的中青年專家等三類高層次人才，以及政府重點引進企業（項目）中的核心團隊成員、

新型研發機構中的核心團隊成員、高校和科研院所中相當三類高層次人才的人員等，在南京市無

住房的，可不受戶籍限制，通過在商品住房項目中籌集部分房源定向供應的市場化方式解決住房

問題。

三類高層次人才在南京可申領不少於３００萬元的購房補貼、申購不低於２００平方米共有

產權房、免費租賃２００平方米人才公寓。提取住房公積金支付房租的標準將放寬到現有標準的

２倍（每月１８００元），購買自住住房的貸款額度最高可放寬到限額的４倍（每次１２０萬元

）。高校畢業生拿租房補貼的時間由２年延長至３年。而中初級專業技術資格的新就業高校畢業

生，拿補貼租房的時限則可以長達５年。

