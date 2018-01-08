《經濟通通訊社駐京記者黃燕明８日北京專電》人行研究局副局長紀敏稱，自去年來工業產
品價格和企業利潤不斷提升，短期內中國存在著加息的空間。在對利率做出調整前，通脹和匯率
將被計入考慮因素。
不過，人行參事長盛松成６日出席中國首席經濟學家論壇時表示，不主張甚至是反對目前中
國加息。「因為我們加息不是加政策利率而是存貸款基準利率，存貸款基準利率一加就等於為金
融體系，金融機構轉嫁成本。」
08/01/2018 09:02
【駐京專電】人行研究局副局長紀敏：短期存在加息空間
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明８日北京專電》人行研究局副局長紀敏稱，自去年來工業產
品價格和企業利潤不斷提升，短期內中國存在著加息的空間。在對利率做出調整前，通脹和匯率
將被計入考慮因素。
不過，人行參事長盛松成６日出席中國首席經濟學家論壇時表示，不主張甚至是反對目前中
國加息。「因為我們加息不是加政策利率而是存貸款基準利率，存貸款基準利率一加就等於為金
融體系，金融機構轉嫁成本。」
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