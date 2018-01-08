《經濟通通訊社８日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒４９５６，較
上個交易日４時３０分收盤價跌１０５點子。全日在６﹒４７６０至６﹒４９７０之間波動。
離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌１９８點子，報６﹒４９８３。
今日人民幣兌一美元中間價報６﹒４８３２，較上個交易日升８３點子。（ｊｙ）
08/01/2018 16:34
【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收跌１０５點子，報６﹒４９５６
《經濟通通訊社８日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒４９５６，較
上個交易日４時３０分收盤價跌１０５點子。全日在６﹒４７６０至６﹒４９７０之間波動。
離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌１９８點子，報６﹒４９８３。
今日人民幣兌一美元中間價報６﹒４８３２，較上個交易日升８３點子。（ｊｙ）
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