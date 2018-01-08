【ＩＰＯ反應】消息指希瑪（３３０９）公開招股超購逾１５５０倍

《經濟通通訊社８日專訊》希瑪眼科（０３３０９）今日中午截止公開認購的，據外電引述

市場消息人士指出，公開發售超購最少１５５６倍，這是香港新股市場（只計ＩＰＯ價值

５０００萬美元或以上的公司）在１１年來超購反應最熱列的股份。

希瑪吸引騰訊（００７００）主席馬化騰、新地﹙０００１６﹚、蘭桂坊教父盛智文、思捷

環球（００３３０）創辦人刑李㷧等重量級投資者撐場。

希瑪眼科售１﹒９７億股，１０％公開發售，招股價２﹒３５至２﹒９元，集資最多

５﹒７１億元。（ｅｃ）

