【企業盈喜】建發（１９０８）年賺料１４６４萬人幣，最少增廿倍

《經濟通通訊社８日專訊》建發國際（０１９０８）發盈喜，料集團截至２０１７年１２月

３１日止年度溢利約人民幣１４６３﹒９萬元，較上年同期增長不少於２０００％。增長主要由

於集團圍繞「房地產開發及房地產產業鏈的綜合投資服務商」的業務定位，構建多元化產業布局

初見成效，集團於期內的房地產開發業務及代建服務亦錄得溢利大幅增長。（ｇｌ）

