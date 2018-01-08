《經濟通通訊社８日專訊》建發國際（０１９０８）發盈喜，料集團截至２０１７年１２月
３１日止年度溢利約人民幣１４６３﹒９萬元，較上年同期增長不少於２０００％。增長主要由
於集團圍繞「房地產開發及房地產產業鏈的綜合投資服務商」的業務定位，構建多元化產業布局
初見成效，集團於期內的房地產開發業務及代建服務亦錄得溢利大幅增長。（ｇｌ）
08/01/2018 08:55
【企業盈喜】建發（１９０８）年賺料１４６４萬人幣，最少增廿倍
《經濟通通訊社８日專訊》建發國際（０１９０８）發盈喜，料集團截至２０１７年１２月
３１日止年度溢利約人民幣１４６３﹒９萬元，較上年同期增長不少於２０００％。增長主要由
於集團圍繞「房地產開發及房地產產業鏈的綜合投資服務商」的業務定位，構建多元化產業布局
初見成效，集團於期內的房地產開發業務及代建服務亦錄得溢利大幅增長。（ｇｌ）
|國際動態08/01/2018
默克爾晤社民黨 組閣最後機會
|國際動態05/01/2018
新書爆料 特朗普斥班農失理智
|生財有道04/01/2018
【納指破頂】納指企穩7000 分析：市場健康年內可見8000
|國際動態04/01/2018
板門店熱綫重啟 平壤稱真誠商冬奧
|生財有道03/01/2018
【2018財經預言】料加息3次供款多1成，公共年金帶旺退休產品
|剖析天下03/01/2018
美國零售業績報捷
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰