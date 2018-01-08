《日入而息》陳茂波指有考慮放寬按揭成數，黃英豪行賄罪名不成立

《今天重點》﹡陳茂波指有考慮放寬按揭成數，惟不希望解讀為減辣；陳茂波指近日樓市轉

趨活躍，惟提醒樓市基本因素有變；陳茂波指未來五年息口向上趨勢明顯，

理解上車困難；陳茂波稱引入辣招是迫不得已，密切留意樓市；陳茂波稱致

力擴闊互聯互通範疇，「新股通」推行排得較後；一刀切減稅不是聰明做法

，稅制仍有競爭力

﹡全國政協委員黃英豪行賄罪名不成立

﹡港交所李小加指考慮修訂規則以增加交易，包括取消或減少印花稅等

﹡港元一個月拆息跌穿１％，創０９年以來最大跌幅

﹡民主黨提４４９億非經常性紓困建議，倡設百億基層健康基金；民主黨促財

爺及早制定政策應對逆周期防熱錢湧港；民主黨倡市建局土地用作興建港人

首置上車盤；設樓宇空置稅



《即日市況》﹡港股再創逾十年高，收３０８９９漲８４點連升十日



《深滬股市》﹡滬綜指七連升創逾兩年半最長升浪，企穩３４００收市



《美元匯價》﹡美元指數短線或反彈；歐元最新報１﹒２０００╱２００３，日圓最新報

１１３﹒１１╱１３



《公司資訊》﹡報道指小米擬今年底來港上巿，估值２０００億美元

﹡中譽（００９８５）與民行重組新公司以恢復加國礦山運營，今早復牌

﹡北方新能源（０８２４６）收購天津津熱天然氣９１％

﹡宏利香港推出最新網上電子索償服務

﹡盈信（０００１５）購塑膠原料業務及深圳工業地，涉１﹒５億元

﹡科通芯城（００４００）協助廈門市建設中國首批大健康產業中心

﹡泰山石化（０１１９２）一艘散貨船上周五下水

﹡創維數碼（００７５１）擬收購廣州工業及住宅用地土地使用權

﹡渣打（０２８８８）與華特迪士尼獨家推出迪士尼ＡＴＭ卡及存款卡

﹡隆成金融（０１２２５）委任開元信德會計師事為核數師

﹡匯豐推出環球新興市場多元資產入息基金，設五個貨幣類別；匯豐銀行今天

公布推出全新認股證和牛熊證網站；匯豐表示客戶對新興市場多元資產基金

有興趣，料收益率達４﹒３％

﹡漢唐（０１１８７）向附屬董事長發１０００萬元人民幣債券，年息９％

﹡慕容（０１５７５）與世銀簽定２億元年息１﹒２５％可換股貸款

﹡長實（０１１１３）海之戀．愛炫美加推１４伙，折實均價１﹒８萬

﹡港燈（０２６３８）與Ａｌｉｐａｙ ＨＫ合作，客戶可以利用電子錢包繳

付電費

﹡璋利（０１６９３）未來更留意ＰＰＰ項目，中國企業「走出去」帶來機遇

﹡康達環保（０６１３６）附屬於貴州ＰＰＰ項目招標過程排名首位

﹡奧克斯（０２０８０）旗下中環會所因裝修暫時關閉業務

﹡呷哺呷哺（００５２０）認購３億元人民幣金融產品，料年收益５﹒２％

﹡創維數碼（００７５１）去年１２月於中國電視機銷量減２６％，海外增

﹡ＩＴ（００９９９）中國物流中心用地已簽出讓合同，並全額支付代價

﹡中電（００００２）蘇少湄稱創新科技創造更多電力需求

﹡惠理集團（００８０６）本月１９日舉行董事會會議，考慮派特別息

﹡港交所（００３８８）李小加稱考慮修訂規則以增加交易，包括取消或減少

印花稅等

﹡勝獅貨櫃（００７１６）控股股東訂新融資協議，再融資現有協議下貸款



《國企紅籌》﹡ＴＣＬ多媒體（０１０７０）去年第四季ＬＣＤ電視機銷售量增３１％

﹡一拖（０００３８）母企擬發最多１０億元人民幣可交換Ａ股債券

﹡光大證券（０６１７８）牽頭成立３００億元陝西省鐵路建設基金

﹡招商局置地（００９７８）去年合同銷售總額升５１％

﹡龍源電力（００９１６）１２月完成發電量升１３﹒９３％

﹡五礦地產（００２３０）去年銷售額跌３１％，今年目標１５０億元人民幣

﹡光控（００１６５）陳爽稱香港不局限於融資平台，創科應結合大灣區

﹡四川成渝（００１０７）非公開發行Ａ股申請獲中證監受理

﹡保利置業（００１１９）去年合約銷售額按年升８﹒６％

﹡于旭波辭任中國糧油（００６０６）主席，董巍接任



《神州民企》﹡萬科（０２２０２）訂立跟投制度，新獲取住宅項目列入跟投範圍

﹡中天化工（００３６２）折讓一成發股收購茶葉業務，涉８５８０萬元

﹡雅居樂（０３３８３）股東優先認購雅生活，１月２２至２３日停過戶

﹡龍湖地產（００９６０）擬發行優先票據，用於再融資

﹡陽光１００中國（０２６０８）委任陳勝傑為首席財務官

﹡吉利汽車（００１７５）去年總銷量近１２５萬部，今年目標１５８萬部



《中國要聞》﹡中證監核發３公司ＩＰＯ，籌資總額不超過２２億元

﹡廣州表示推動設立粵港澳大灣區商業銀行發展離岸金融

﹡中鐵建集團房地產斥近１０億元奪蘇州新地王

﹡南京限購政策微調，高層次人才首套房不受戶籍限制

﹡法國總統馬克龍抵達西安，稱將與中國合作基建

﹡春運旅客發送量料達２９﹒８億人次，民航增１０％

﹡報道指華為將與比亞迪發布雲軌無人駕駛系統

﹡發改委、國開行和國投牽頭成立東北振興金融合作機制

﹡新舟７００飛機進入工程發展階段，料三年後投入市場

﹡新華社表示重慶下撥逾１億元救助金應對雪災

﹡蘇寧與聯通將在全國重點省份全面推進合作項目

﹡進口煤限制取消政策傳２月１５日到期，未知是否延長

﹡萬達電影表示重組涉萬達影視及旗下子公司，與樂視無關

﹡人行連續１１日暫停逆回購操作，淨回籠４００億；人行研究局副局長紀敏

稱短期存在加息空間；官媒更正指人行紀敏的理論表態不能解讀為短期或加

息；人行與泰國央行續簽三年期７００億雙邊本幣互換協議

﹡中銀監表示商業銀行委託貸款資金不得投資資管產品；中銀監「兩天三策」

，強化商業銀行金融風險管理

﹡湖南財信金通等４家非銀支付機構牌照不予續展

﹡上海新年首周新樓供應大增，１月成交或好於預期

﹡工信部表示水泥、平板玻璃產能嚴重過剩矛盾未根本緩解

﹡上期所表示１２月共處理異常交易行為６３宗

﹡中證監張慎峰調研中關村，稱讓好企業盡快上市

﹡上財第四季上海投資者信心指數環比降３﹒５３點

﹡信達去年落地８債轉股項目，設５００億元降槓桿基金

﹡中保監就人身險保單貼現業務試點徵求意見



《寶島快訊》﹡台股八連升收升０﹒３％，報１０９１５﹒７５點



《其他消息》﹡陳茂波稱一刀切減稅不是聰明做法，稅制仍有競爭力；去年經濟增長六年最

快，外圍或影響資產市場；引入辣招是迫不得已，密切留意樓市；未來五年

息口向上趨勢明顯，理解上車困難；近日樓市轉趨活躍，惟提醒樓市基本因

素有變；致力擴闊互聯互通範疇，「新股通」推行排得較後；有考慮放寬按

揭成數，惟不希望解讀為減辣

﹡全國政協委員黃英豪行賄罪名不成立

﹡胡志偉稱或向鄭若驊提不信任動議，李慧琼指評論過早

﹡駱應淦稱鄭若驊沒理由不知僭建，范徐麗泰形容是不幸

﹡金管局表示重開十年期政府債券，利率為年息１﹒２５厘

﹡民主黨提４４９億非經常性紓困建議，倡設百億基層健康基金；民主黨促財

爺及早制定政策應對逆周期防熱錢湧港；民主黨倡市建局土地用作興建港人

首置上車盤；設樓宇空置稅

﹡投資推廣署「創業節」將於本月２９日舉行，新主題為「生活聯網」

﹡美聯表示周末大十屋苑成交大跌近五成，為四個周末新低；荷里活道兩毗鄰

物業２﹒５億放售，可合併重建

﹡深股通額度全日用１１﹒８１億元；滬股通額度全日用７﹒５億元

﹡中銀香港推高息定存優惠，港元一年利率高達１﹒３５％

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