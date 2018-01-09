《日出而作》美股個別發展，林鄭邀阿里在港上市，何志平否認控罪

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



紐約道瓊斯 ２５２８３．００ 跌 １２．８７點╱０．０５％

標普５００ ２７４７．７１ 升 ４．５６點╱０．１７％

納斯達克 ７１５７．３９ 升 ２０．８３點╱０．２９％

倫敦富時１００ ７６９６．５１ 跌 ２７．７１點╱０．３６％

法蘭克福ＤＡＸ １３３６７．７８ 升 ４８．１４點╱０．３６％

巴黎ＣＡＣ４０ ５４８７．４２ 升 １６．６７點╱０．３０％



﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１１３．１５，歐元兌美元１．１９７０



《最新資訊》﹡大摩第四季因稅減值１２﹒５億美元

﹡三藩市聯儲支持今年加息三次

﹡亞特蘭大聯儲：通脹疲弱今年或只需加息兩次

﹡兩名聯儲局官員希望重新評估通脹目標

﹡油價靠穩，金價輕微下跌終止１１連升

﹡伊朗禁小學教授英文

﹡靜待新一輪季績美股個別發展，十年期美債收益率升

﹡歐元獲利盤湧現，美元升至逾一周新高

﹡比特幣隔夜受壓，有網站剔除南韓交易所價格

﹡時間由你（０１３２７）料上年度錄綜合虧損淨額

﹡雋泰（００６３０）料全年錄重大虧損，證券買賣失利

﹡文翠珊改組內閣，司法大臣接任副相

﹡內媒：港珠澳橋料５或６月通車

﹡日成（０３７０８）擬股份一拆五，每手買賣單位維持５０００股

﹡何志平否認全部控罪繼續還押，紐約法庭無處理保釋申請

﹡林鄭再邀阿里港上市，馬雲稱考慮

﹡消息指，山東如意集團或成瑞士皮具品牌Ｂａｌｌｙ最終買家

﹡匯富金融（００１８８）擬折讓近５％「四供一」，淨籌１﹒３９億元



《國企紅籌》﹡越秀地產（００１２３）上年１２月合同銷售增４７％至近５０億人幣

﹡遠洋集團（０３３７７）去年協議銷售增四成至７０５﹒６億人幣



《國企紅籌》﹡建業地產（００８３２）去年物業合同銷售升５１％至３０４億人幣

﹡眾房（００６７２）年合約銷售升１０１％至１０１億人幣



《中國要聞》﹡蘭州房產局：政策調整非放鬆調控，而是因域施策

﹡報道指ＡＴ＆Ｔ取消與華為的合作計劃

﹡中證報：通過利率調整來間接影響匯率將被逐漸採用

﹡上海檢察院研判今後幾年互聯網金融風險將集中爆發

﹡中誠信證券評估公司遭上海證監局警示



《新股上市》﹡傳正榮地產（０６１５８）公開發售超購少於１倍

