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即市新聞

09/01/2018 08:02

《日出而作》美股個別發展，林鄭邀阿里在港上市，何志平否認控罪

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２５２８３．００　跌　　１２．８７點╱０．０５％　
　　　　　　　　標普５００　　　　　２７４７．７１　升　　　４．５６點╱０．１７％　
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　７１５７．３９　升　　２０．８３點╱０．２９％　
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７６９６．５１　跌　　２７．７１點╱０．３６％　
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１３３６７．７８　升　　４８．１４點╱０．３６％　
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５４８７．４２　升　　１６．６７點╱０．３０％　
　
　　　　　　　　﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１１３．１５，歐元兌美元１．１９７０
　
　　《最新資訊》﹡大摩第四季因稅減值１２﹒５億美元
　　　　　　　　﹡三藩市聯儲支持今年加息三次
　　　　　　　　﹡亞特蘭大聯儲：通脹疲弱今年或只需加息兩次
　　　　　　　　﹡兩名聯儲局官員希望重新評估通脹目標
　　　　　　　　﹡油價靠穩，金價輕微下跌終止１１連升
　　　　　　　　﹡伊朗禁小學教授英文
　　　　　　　　﹡靜待新一輪季績美股個別發展，十年期美債收益率升
　　　　　　　　﹡歐元獲利盤湧現，美元升至逾一周新高
　　　　　　　　﹡比特幣隔夜受壓，有網站剔除南韓交易所價格
　　　　　　　　﹡時間由你（０１３２７）料上年度錄綜合虧損淨額
　　　　　　　　﹡雋泰（００６３０）料全年錄重大虧損，證券買賣失利
　　　　　　　　﹡文翠珊改組內閣，司法大臣接任副相
　　　　　　　　﹡內媒：港珠澳橋料５或６月通車
　　　　　　　　﹡日成（０３７０８）擬股份一拆五，每手買賣單位維持５０００股
　　　　　　　　﹡何志平否認全部控罪繼續還押，紐約法庭無處理保釋申請
　　　　　　　　﹡林鄭再邀阿里港上市，馬雲稱考慮
　　　　　　　　﹡消息指，山東如意集團或成瑞士皮具品牌Ｂａｌｌｙ最終買家
　　　　　　　　﹡匯富金融（００１８８）擬折讓近５％「四供一」，淨籌１﹒３９億元
　
　　《國企紅籌》﹡越秀地產（００１２３）上年１２月合同銷售增４７％至近５０億人幣
　　　　　　　　﹡遠洋集團（０３３７７）去年協議銷售增四成至７０５﹒６億人幣
　
　　《國企紅籌》﹡建業地產（００８３２）去年物業合同銷售升５１％至３０４億人幣
　　　　　　　　﹡眾房（００６７２）年合約銷售升１０１％至１０１億人幣
　
　　《中國要聞》﹡蘭州房產局：政策調整非放鬆調控，而是因域施策
　　　　　　　　﹡報道指ＡＴ＆Ｔ取消與華為的合作計劃
　　　　　　　　﹡中證報：通過利率調整來間接影響匯率將被逐漸採用
　　　　　　　　﹡上海檢察院研判今後幾年互聯網金融風險將集中爆發
　　　　　　　　﹡中誠信證券評估公司遭上海證監局警示
　
　　《新股上市》﹡傳正榮地產（０６１５８）公開發售超購少於１倍

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