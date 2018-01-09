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即市新聞

09/01/2018 08:15

《華爾街內望》靜待新一輪季績美股個別發展，十年期美債收益率升

　　《經濟通通訊社９日專訊》美國股市周一（８日）個別發展，道指受壓，因醫療及金融股受
壓，加上投資者正在等待新一輪季績期開鑼，但標指及納指雙雙創下收市新高。
　　道指收低１２點或０﹒１％，至２５２８３點；標普５００指數收高４點或０﹒２％，至
２７４７點；納指收升２０點或０﹒３％，至７１５７點。
　　標普５００醫療類指數跌０﹒４％，上周則是大漲３﹒２％；納斯達克生物科技股指數下跌
１﹒４％，創下１２月中旬以來最大單日跌幅，領跌的Ｂｉｏｇｅｎ及Ｒｅｇｅｎｅｒｏｎ
Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌｓ分別下挫３﹒７％及３﹒３％。
　　銀行類指數跌０﹒４％，拖累整體金融類指數小跌０﹒１％，富國銀行及花旗集團下跌逾
１％，高盛則跌１﹒５％，因大多數大型美國銀行估計第四季盈利會因美國稅改而錄得一次性開
支。
　　卡特彼勒（Ｃａｔｅｒｐｉｌｌａｒ）收升２﹒５％至１６６﹒０３美元，略低於盤中稍早
創下的紀錄高位。此前摩通調升其評級，認為稅改可能有助於北美建築業務周期在今年延續。
　　ＧｏＰｒｏ股價急跌１２﹒８％至６﹒５６美元，此前公司表示其賣盤持開放態度。
　　美債收益率基本持平，德債走強對美債帶來一定支持，加上亞特蘭大聯儲總裁博斯蒂克稱，
今年可能僅加息兩次。
　　１０年期美債收益率報２﹒４７８％，上日尾市報２﹒４７６％。（ｍｎ）

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