《經濟通通訊社９日專訊》時間由你（０１３２７）發盈警，預期截至２０１７年１２月底
止，公司年度錄得綜合虧損淨額。主要由於按公平值計入損益之金融資產的已變現，以及未變現
虧損分別約為３０２０萬元及６０１０萬元。
公司的業績公告將於本年３月底前刊登。（ｇｖ）
09/01/2018 08:35
【企業盈警】時間由你（０１３２７）料上年度錄綜合虧損淨額
《經濟通通訊社９日專訊》時間由你（０１３２７）發盈警，預期截至２０１７年１２月底
止，公司年度錄得綜合虧損淨額。主要由於按公平值計入損益之金融資產的已變現，以及未變現
虧損分別約為３０２０萬元及６０１０萬元。
公司的業績公告將於本年３月底前刊登。（ｇｖ）
|國際動態09/01/2018
文翠珊改組內閣 4要員留任
|生財有道08/01/2018
2018港股必勝法 一注獨贏買ETF
|興證快訊08/01/2018
新股熱潮再起？
|國際動態08/01/2018
默克爾晤社民黨 組閣最後機會
|國際動態05/01/2018
新書爆料 特朗普斥班農失理智
|生財有道04/01/2018
【納指破頂】納指企穩7000 分析：市場健康年內可見8000
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰