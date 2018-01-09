【企業盈警】時間由你（０１３２７）料上年度錄綜合虧損淨額

《經濟通通訊社９日專訊》時間由你（０１３２７）發盈警，預期截至２０１７年１２月底

止，公司年度錄得綜合虧損淨額。主要由於按公平值計入損益之金融資產的已變現，以及未變現

虧損分別約為３０２０萬元及６０１０萬元。

公司的業績公告將於本年３月底前刊登。（ｇｖ）

