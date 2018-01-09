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即市新聞

09/01/2018 16:47

《盤後部署》騰訊港交所續創高位，港股短期可挑戰３１５００點

　　《經濟通通訊社９日專訊》港股連升１０日後，今日延續升勢，早市高開３３點報
３０９３３點，再創逾十年新高，其後隨騰訊（００７００）、港交所（００３８８）、平保
（０２３１８）等大價藍籌股顯著造好，刺激港股升幅擴至１５７點至３１０５６，進一步邁向
２００７年１０月之３１９５８歷史高位；至午後反覆靠穩，最終全日收升１１１點或
０﹒３６％，報３１０１１點。全日總成交１３３４﹒０１億元，較昨日（８日）微跌
０﹒２８％。港股連升１１日，創出１９９９年１１月以來最長升浪，共累漲約６％或１７７７
點。
　　國指收漲０﹒１７％或２０點，報１２２５５點。滬指升０﹒１３％或４點，報３４１３點


＊騰訊、港交所冀愈升愈有＊

　　騰訊屢獲北水熱捧，日內繼續尋頂，盤中更高見４４６﹒４元，相信市場將憧憬優化國企指
數的方案中，騰訊可望在３月開始晉新國指股。另一隻尋頂的大藍籌為港交所，日內曾觸及
２７０元關口，相信市場將憧憬在同股不同權的機制下，可望吸引如小米般的新經濟企業來港上
市，從而推升股價。
　　市場預期Ａ股在６月１日正式「入摩」前升勢持續，有助推高股市表現。港股短期仍受惠北
水所支持，隔夜及１個月拆息持續處於低位，反映市場流動性充足，倘港交所、騰訊再創高位，
內銀、內險股齊齊造好之下，大市站穩３１０００點後，可望挑戰３１５００點，下行支持位
３０２００點。

＊中資航空股受惠春運需求＊

　　港股升勢持續，投資者宜吼實中資航空股短期走勢，有三個原因。其一，受惠內地春節因素
，民航運輸需求因此而提升，而國家發改委預測今年２月１日至３月１２日，春運４０日期間，
民航將增加１０％至６５００萬人次；其二為國際油價已累升不少，油價周一更維持在２０１５
年５月以來高位附近，引發美國原油產量進一步增加，並觸發技術性獲利沽盤，油價壓力有望紓
緩；其三為人民幣匯價快將升值，中證報指出，通過利率調整來影響匯率等，間接干預方式將逐
漸被採用，加上隨著中國經濟基本面改善、投資回報率上升，人民幣有望繼續走強。

＊濠賭ＥＢＩＴＤＡ料提高＊

　　另一個備受關注板塊為濠賭股，同樣有三個原因。其一，臨近內地春節，可望到訪澳門遊客
提高，繼而推升２月份的賭收數字，特別是美高梅（０２２８２），由於旗下澳門美獅美高梅將
於１月２９日開幕，預料可為該股帶旺其貴賓廳轉碼數、中場及貴賓廳業務；其二為行業
ＥＢＩＴＤＡ有望提高，大摩預測，受惠貴賓廳、中場經調整收入所帶動，濠賭股去年第四季
ＥＢＩＴＤＡ按季及按年分別增加９％及２８％；其三為第４條澳氹通道計劃（連接澳門半島、
新城Ａ區及口岸人工島，共３個走向），澳門當局將於農曆新年前把調整方案再向中央提交，若
該方案能有進一步發展，估計會刺激訪澳人流，有望帶動博彩收入提高。（ｇｖ）

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