《盤後部署》騰訊港交所續創高位，港股短期可挑戰３１５００點

《經濟通通訊社９日專訊》港股連升１０日後，今日延續升勢，早市高開３３點報

３０９３３點，再創逾十年新高，其後隨騰訊（００７００）、港交所（００３８８）、平保

（０２３１８）等大價藍籌股顯著造好，刺激港股升幅擴至１５７點至３１０５６，進一步邁向

２００７年１０月之３１９５８歷史高位；至午後反覆靠穩，最終全日收升１１１點或

０﹒３６％，報３１０１１點。全日總成交１３３４﹒０１億元，較昨日（８日）微跌

０﹒２８％。港股連升１１日，創出１９９９年１１月以來最長升浪，共累漲約６％或１７７７

點。

國指收漲０﹒１７％或２０點，報１２２５５點。滬指升０﹒１３％或４點，報３４１３點

。



＊騰訊、港交所冀愈升愈有＊



騰訊屢獲北水熱捧，日內繼續尋頂，盤中更高見４４６﹒４元，相信市場將憧憬優化國企指

數的方案中，騰訊可望在３月開始晉新國指股。另一隻尋頂的大藍籌為港交所，日內曾觸及

２７０元關口，相信市場將憧憬在同股不同權的機制下，可望吸引如小米般的新經濟企業來港上

市，從而推升股價。

市場預期Ａ股在６月１日正式「入摩」前升勢持續，有助推高股市表現。港股短期仍受惠北

水所支持，隔夜及１個月拆息持續處於低位，反映市場流動性充足，倘港交所、騰訊再創高位，

內銀、內險股齊齊造好之下，大市站穩３１０００點後，可望挑戰３１５００點，下行支持位

３０２００點。



＊中資航空股受惠春運需求＊



港股升勢持續，投資者宜吼實中資航空股短期走勢，有三個原因。其一，受惠內地春節因素

，民航運輸需求因此而提升，而國家發改委預測今年２月１日至３月１２日，春運４０日期間，

民航將增加１０％至６５００萬人次；其二為國際油價已累升不少，油價周一更維持在２０１５

年５月以來高位附近，引發美國原油產量進一步增加，並觸發技術性獲利沽盤，油價壓力有望紓

緩；其三為人民幣匯價快將升值，中證報指出，通過利率調整來影響匯率等，間接干預方式將逐

漸被採用，加上隨著中國經濟基本面改善、投資回報率上升，人民幣有望繼續走強。



＊濠賭ＥＢＩＴＤＡ料提高＊



另一個備受關注板塊為濠賭股，同樣有三個原因。其一，臨近內地春節，可望到訪澳門遊客

提高，繼而推升２月份的賭收數字，特別是美高梅（０２２８２），由於旗下澳門美獅美高梅將

於１月２９日開幕，預料可為該股帶旺其貴賓廳轉碼數、中場及貴賓廳業務；其二為行業

ＥＢＩＴＤＡ有望提高，大摩預測，受惠貴賓廳、中場經調整收入所帶動，濠賭股去年第四季

ＥＢＩＴＤＡ按季及按年分別增加９％及２８％；其三為第４條澳氹通道計劃（連接澳門半島、

新城Ａ區及口岸人工島，共３個走向），澳門當局將於農曆新年前把調整方案再向中央提交，若

該方案能有進一步發展，估計會刺激訪澳人流，有望帶動博彩收入提高。（ｇｖ）

