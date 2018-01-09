《經濟通通訊社９日專訊》比特幣周一（８日）下跌，因ＣｏｉｎＭａｒｋｅｔＣａｐ網站
在無預警情況下在計算虛擬貨幣價格時剔除南韓交易所價格。
在紐約中午時分，Ｂｉｔｓｔａｍｐ交易所比特幣下滑７﹒１％，報１４９８０美元，現微
升０﹒４％至１５１０１﹒４１美元。
ＣｏｉｎＭａｒｋｅｔＣａｐ顯示逾１３００種虛擬貨幣的即時價格及市值，受到許多市場
參與者追隨。該網站剔除南韓交易所數據引起投資者普遍拋售。（ｍｎ）
09/01/2018 08:32
【代幣狂熱】比特幣隔夜受壓，有網站剔除南韓交易所價格
《經濟通通訊社９日專訊》比特幣周一（８日）下跌，因ＣｏｉｎＭａｒｋｅｔＣａｐ網站
在無預警情況下在計算虛擬貨幣價格時剔除南韓交易所價格。
在紐約中午時分，Ｂｉｔｓｔａｍｐ交易所比特幣下滑７﹒１％，報１４９８０美元，現微
升０﹒４％至１５１０１﹒４１美元。
ＣｏｉｎＭａｒｋｅｔＣａｐ顯示逾１３００種虛擬貨幣的即時價格及市值，受到許多市場
參與者追隨。該網站剔除南韓交易所數據引起投資者普遍拋售。（ｍｎ）
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