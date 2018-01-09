【代幣狂熱】比特幣隔夜受壓，有網站剔除南韓交易所價格

《經濟通通訊社９日專訊》比特幣周一（８日）下跌，因ＣｏｉｎＭａｒｋｅｔＣａｐ網站

在無預警情況下在計算虛擬貨幣價格時剔除南韓交易所價格。

在紐約中午時分，Ｂｉｔｓｔａｍｐ交易所比特幣下滑７﹒１％，報１４９８０美元，現微

升０﹒４％至１５１０１﹒４１美元。

ＣｏｉｎＭａｒｋｅｔＣａｐ顯示逾１３００種虛擬貨幣的即時價格及市值，受到許多市場

參與者追隨。該網站剔除南韓交易所數據引起投資者普遍拋售。（ｍｎ）

