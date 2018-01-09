《經濟通通訊社９日專訊》根據ＯＲＢ民意調查顯示，一半英國選民認為首相文翠珊無法為
英國爭取理想脫歐協議，有６３％的人不滿意英國政府處理脫歐談判的手法。
民調發現，有４３％選民認為英國脫歐後英國會變得更好，而有４２％的人認為不會。
（ｍｎ）
09/01/2018 15:46
【英倫新政】民調：半數英國人認為文翠珊無法取理想脫歐協議
《經濟通通訊社９日專訊》根據ＯＲＢ民意調查顯示，一半英國選民認為首相文翠珊無法為
英國爭取理想脫歐協議，有６３％的人不滿意英國政府處理脫歐談判的手法。
民調發現，有４３％選民認為英國脫歐後英國會變得更好，而有４２％的人認為不會。
（ｍｎ）
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