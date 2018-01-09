【朝鮮危機】南韓考慮暫時取消制裁，以促成北韓參加冬奧會

《經濟通通訊社９日專訊》南韓表示，如有有必要將考慮暫時取消對北韓制裁，以促成北韓

下月赴韓參加平昌冬奧會。此前南韓單方面禁止多名北韓官員入境，作為對北韓核武及導彈試射

的回應。

南韓外交部發言人盧奎德在例行記者會上稱，如果南韓需要採取措施來協助北韓人士參加冬

奧會，南韓將與聯合國安理會及其他有關國家共同考慮此事。

南北韓高級別會談今早在板門店「和平之家」舉行，北韓已同意派遣由高層官員、運動員及

一支啦啦隊組成的代表團參加下個月在南韓舉行的平昌冬奧會。（ｍｎ）

