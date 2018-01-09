【駐滬專電】高力：今年上海核心區甲級寫字樓空置率在１５％上下

《經濟通通訊社駐滬記者王嘉寧９日上海專電》高力國際發布上海物業市場報告預計，

２０１８年核心區寫字樓平均空置率將保持在約八年最高水平，而租金在今年基本走平後，有望

在２０１９年迎來反彈。

報告顯示，上海２０１７年核心區甲級寫字樓市場年內共有１２個新項目竣工，共計建築面

積９５﹒６萬平方米，創歷史新高。淨吸納量為５４﹒７萬平方米，錄得近六年來新高。惟市場

全年平均空置率同比攀升４﹒６個百分點，至１４﹒８％，創２００９年以來最高。

截止去年末，上海核心區甲級寫字樓租金同比小幅下跌３﹒６％，至每天每平方米９﹒１４

元人民幣。

高力國際華東區寫字樓服務執行董事賴錦雄表示，儘管空置率升至近八年來高位，但

２０１７年情況與２００９年時不同，去年租賃需求強勁，空置率攀升是受大量供應湧入導致。

而去年租金跌幅小於預期，明年租金可能出現反彈。

報告展望，今年上海核心區將有約５５﹒９萬平方米新增供應入市，因此雖然需求強勁，但

今年核心區寫字樓平均空置率將保持在１５％上下，租金將在年內基本走平。

高力國際華東區研究部董事陳鐵東並展望，今年上海商務園區市場將迎來８０萬平方米新增

供應，平均租金將上揚，但增幅有限。零售市場今年有逾１３０萬平方米供應入市。

工業物業方面，高力國際華西區董事總經理兼中國區產業及工業地產服務執行董事鄧懿君表

示，今年上海將有逾８０萬平方米優質物流物業計劃竣工，而因需求持續強勁、個別項目已在預

租階段達到滿租，預計空置率小幅上漲至８％－９％，整體市場租金漲幅保持在５％－７％。

