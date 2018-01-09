《經濟通通訊社９日專訊》雖然港交所（００３８８）一度失落阿里巴巴新股上市，惟阿里
巴巴集團主席馬雲在接受外電專訪時表示，會考慮將阿里巴巴附屬公司在香港上市，惟尚未決定
是哪個附屬公司，並歡迎港交所修訂上市規則。
馬雲又表示，正考慮在法國建一個物流中心，目前正在尋找合作夥伴和地址，很快會和法國
政府就阿里巴巴的合作簽署諒解備忘錄，合作將包括物流和電子商務。（ｃｈ）
09/01/2018 18:29
馬雲：考慮將阿里巴巴附屬在港上市，歡迎港交所修訂上市規則
《經濟通通訊社９日專訊》雖然港交所（００３８８）一度失落阿里巴巴新股上市，惟阿里
巴巴集團主席馬雲在接受外電專訪時表示，會考慮將阿里巴巴附屬公司在香港上市，惟尚未決定
是哪個附屬公司，並歡迎港交所修訂上市規則。
馬雲又表示，正考慮在法國建一個物流中心，目前正在尋找合作夥伴和地址，很快會和法國
政府就阿里巴巴的合作簽署諒解備忘錄，合作將包括物流和電子商務。（ｃｈ）
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