馬雲：考慮將阿里巴巴附屬在港上市，歡迎港交所修訂上市規則

《經濟通通訊社９日專訊》雖然港交所（００３８８）一度失落阿里巴巴新股上市，惟阿里

巴巴集團主席馬雲在接受外電專訪時表示，會考慮將阿里巴巴附屬公司在香港上市，惟尚未決定

是哪個附屬公司，並歡迎港交所修訂上市規則。

馬雲又表示，正考慮在法國建一個物流中心，目前正在尋找合作夥伴和地址，很快會和法國

政府就阿里巴巴的合作簽署諒解備忘錄，合作將包括物流和電子商務。（ｃｈ）

