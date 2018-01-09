【夜期時段】即月期指最新報３１００１點，升１６點，低水１０點

《經濟通通訊社９日專訊》即月期指在夜期時段開市報３０９９７點，升１２點，低水１４

點，最新報３１００１點，升１６點，低水１０點，合約成交４７１張。

Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１２２５４點，跌４點，低水１點，最新報

１２２５９點，升１點，高水３點，合約成交２５９張。（ｊｎ）

