《經濟通通訊社９日專訊》吉利汽車（００１７５）發出盈喜，預期截至２０１７年１２月
３１日止年度錄得的淨利，將錄得約１００％的按年大幅增長。主要因為年內銷售收入大幅增加
，即由於整體銷量大幅增加及產品組合改善所致。（ｊｎ）
09/01/2018 16:40
【企業盈喜】吉利汽車（０１７５）料年度淨利大幅增長約１００％
《經濟通通訊社９日專訊》吉利汽車（００１７５）發出盈喜，預期截至２０１７年１２月
３１日止年度錄得的淨利，將錄得約１００％的按年大幅增長。主要因為年內銷售收入大幅增加
，即由於整體銷量大幅增加及產品組合改善所致。（ｊｎ）
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