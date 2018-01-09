《經濟通通訊社９日專訊》中國奧園（０３８８３）發盈喜，預料截至２０１７年１２月
３１日止年度之淨利潤，將按年錄得至少７５％之較大增長。主要由於期內集團交付予買家的總
建築面積增加及交付物業平均售價有所提升所致。（ｊｎ）
09/01/2018 17:34
【企業盈喜】中國奧園（３８８３）料年度淨利潤按年升至少７５％
《經濟通通訊社９日專訊》中國奧園（０３８８３）發盈喜，預料截至２０１７年１２月
３１日止年度之淨利潤，將按年錄得至少７５％之較大增長。主要由於期內集團交付予買家的總
建築面積增加及交付物業平均售價有所提升所致。（ｊｎ）
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