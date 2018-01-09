【康宏風暴】康宏執董陳毅凱請辭，公司對其採法律行動存意見分歧

《經濟通通訊社９日專訊》康宏環球（０１０１９）公布，公司執行董事陳毅凱已請辭公司

執行董事及公司授權代表的職務，自本月６日起生效。執行董事葉宜君就獲委任為公司授權代表

，自昨日（８日）起生效。

公司指，按陳毅凱遞交的信函，陳毅凱與公司董事會就董事會於本月５日解僱康證有限公司

的高級主管及負責人員；以及董事會對集團部分董事及僱員包括陳毅凱採取法律行動有意見分歧

。

早前有消息指，康宏上月底入稟狀告２８名被告之一的陳毅凱於上周初已被要求「放大假」

，康宏當時回應傳媒指公司正重組業務發展。（ｋｙ）

