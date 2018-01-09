【本港樓市】新地：巴丙頓山項目最快下周開價，月內發售

《經濟通通訊社９日專訊》新地（０００１２）副董事總經理雷霆表示，旗下西半山巴丙頓

山項目即將推售，本周將會上載售樓書，最快下周開價，並開放示範單位，將於月內發售。

新地代理總經理陳漢麟補充，售價會參考西半山干德道樓盤，因為近年該區有不少新樓盤推

出。

陳氏亦公布７至１２樓戶型，其中包括兩房雙套另設儲物房、兩房雙套及兩房單位，有機會

於是次賣樓中推售。（ｋｅ）

