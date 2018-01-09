【本港樓市】美聯：南洋商業中心全層連車位逾２億易手，呎價新高

《經濟通通訊社９日專訊》美聯商業區域營業董事周永亨表示，本行獲業主獨家委託的尖東

麼地道７５號南洋商業中心第一座６樓全層連２個車位，單位面積約１４５４２平方呎（面積資

料未經核實），以約２﹒０８億元易手，折合每平方呎約１４３００元，成交呎價亦創該廈新高

。

原業主為一手業主，於１９８２年以２４７２萬元買入，持貨３６年，升值８﹒４倍，新買

家需付約１７６７萬厘印費。物業即將交吉，新業主將用作自用。（ｂｉ）

