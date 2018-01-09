《小傳日記》魚缸十一日連勝，升浪本世紀最勁！

《小傳日記》花旗魚缸經過一輪牛氣沖天之後，好友都終於收兵唞唞，靜靜等新一輪季績揭

盅。道指噚晚（８日）象徵式收低１２點報２５２８３。雖然外圍無方向，但係唔緊要，股王

ＱＱ（００７００）以行動話畀大家知，喺佢領軍下，今日（９日）香江魚缸就創出十一連升佳

績！

話說今朝開市前，富國證券已經送上祝福，將ＱＱ目標升至５１０銀。果然一開市ＱＱ就以

破頂姿態登場，之後仲一口氣衝到去４４６﹒４銀，係今年第一次喺山頂位插旗，埋單都有逾

１巴仙落袋收４４３﹒８銀。



＊缸外凍冰冰缸內暖笠笠，成交千三億無貨有所失＊



香江魚缸喺ＱＱ支撐下，最多再衝前１５７點至３１０５６，再創逾十年新高，收市仍漲

１１１點報３１０１１，寫下十一連升威水史，係本世紀以來最長升浪。勁呀！至於Ａ場都非常

出色，收３４１３點創下八連勝，不過香江呢邊嘅內房佬衝得太勁要唞唞，限制咗國指表現，收

市只係微升２０點報１２２５５。

雖然缸外圍凍冰冰，今朝最低氣溫只得７﹒９度，係入冬以嚟最低紀錄，不過魚缸就依然暖

笠笠，全日魚缸成交１３３４億銀。



＊ＱＱ做領軍破頂稱第一，花旗來讚好賭仔確係得＊



濠賭佬又起飛啦，全因為花旗最近點名讚好！報告入面提及三位濠賭佬，雖然唔係隻隻都籲

買，但就人人都有份獲提升目標價，而且花旗仲調高馬交今年嘅博彩收入預測，話會持續受惠於

ＶＩＰ業務，濠賭佬拖手齊跳起！

首先，銀娛（０００２７）今日高見６１﹒６５銀，收復廿天線（６０﹒８４７銀）及十天

線（６０﹒９７銀），跳起近２巴仙，報６１﹒０５銀；金沙（０１９２８）仲巴閉，急急彈高

近５巴仙，報４１﹒８５銀，盤中高見４２﹒１銀，係今日最叻藍戰士，勁！新濠國際

（００２００）都衝前近５巴仙，報２４﹒０５銀。至於唯；結果全日飛起近４巴仙，報

２３﹒２銀。



＊生發發破頂靚到不得了，吉利與恆安逆市唔多俏＊



又睇下藍戰士呢邊喇！特首林鄭月娥噚日（８日）喺活動兩次「直接」邀請阿里巴巴回港上

市，加上中金最新將生發發（００３８８）「他屐」大升至３１３﹒６３銀，隻股今日最高見過

２７０銀，創２０１５年６月以嚟新高，勁呀！最終跳起近３巴仙，報２６９銀。

大象（００００５）有法興升「他屐」至８８﹒５５銀，不過大象反應就唔多大，最多都只

係踢高過０﹒６２巴仙，收報８０﹒９５銀跳起０﹒５６巴仙。

吉利（００１７５）噚日收市後公布數據，指出舊年總銷量增長逾六成，不過都只係喺開市

初段有反應；雖然多間大行都維持「買入」評級，無奈之後愈走愈低，全日倒跌近３巴仙，報

２７銀，仲失守埋十天線（２７﹒０６銀），係是日第二差表現藍戰士。恆安（０１０４４）即

使有瑞信睇１１０銀，不過都係要跌，腳軟近３巴仙，報８２銀，藍戰士入面包尾！



＊阿爺夠關顧保保齊歡呼，創科有頭威尾段卻甚苦＊



計埋今日，Ａ場就連升咗八日，噚日亦一舉升破埋三千四，但中資金融佬過去幾日喺香江同

Ａ場嘅表現就完全跟唔上大市嘅腳步。不過，香江魚缸近排馬力十足，升咗十日之後仲有得升，

今日仲要升破埋三萬一；其中內險佬今日總算有返Ｄ聲氣，皆因阿爺鼓勵人壽保單貼現試點，提

高保單嘅流動性。一哥平保（０２３１８）應聲彈起超過兩巴仙，報８４﹒３銀。國壽

（０２６２８）只係升咗唔夠一巴仙，報２４﹒５銀。

話時話，平保呢位一哥旗下嘅「壹錢包」喺晏晝仲話會有新搞作，會同國企大佬之一嘅中糧

集團旗下大悅城合作，用戶只要註冊大悅城「Ｊｏｙ Ｐａｙ」，就可以喺大悅城近２０個城市

項目，用「壹錢包」做電子交易，即係好似支付寶咁囉！

花旗國「電鑽大王」創科實業（００６６９）近排業務上雖然冇乜特別消息，但花旗國卡特

彼勒獲摩通升評級，認為稅改可能有助北美建築業務同期延續，可能因為咁，「電鑽大王」喺開

市競價時段已經搶先出閘，衝前咗超過一成，喺５６﹒６５銀山頂位插旗；但點知虛火一場，埋

單倒跌唔夠一巴仙，報５１﹒４５銀。



＊惠理多消息爆上好有力，大摩來踐踏中鋁即失色＊



資源佬呢排都搶晒風頭，煤炭佬噚日因為有消息話會取消煤炭進口限制而全線炒高；其中兗

煤（０１１７１）更加升咗近１４巴仙。今日隻股獲得中金大升「他屐」，由９﹒５銀升到去

１３蚊，全日最多升咗超過４巴仙，喺近五年高位１２﹒０２銀插旗，埋單回順至只升近兩巴仙

，報１１﹒７２銀。

惠理（００８０６）好消息真係多籮籮，除咗發盈喜，預計截至去年１２月底嘅年度綜合利

潤有成２０億銀，即係增幅高達１３﹒５倍，非常厲害！都不特止，公司仲話會考慮派特別息，

缸友大嗌Ｈａｐｐｙ！一下子彈高近１８巴仙，報１０﹒０２銀，盤中高見１０﹒１６銀，創

２０１５年７月以嚟新高，成交高達７﹒３６億銀。

中鋁（０２６００）就慘喇！遭大摩降目標同評級至「持平」，今日跣低５巴仙，報５﹒５

銀，仲錄得兩連陰添。

另一邊廂，有幾隻股仔都坐火箭，舍圖控股（０８３９２）走勢一直都幾唔平穩啦，今日就

一下子爆升２４巴仙，係是日第三好表現魚毛！收０﹒３８５銀。華邦金融（０３６３８）開市

前錄到７２９０萬銀大手，跳起２８巴仙報０﹒６４銀。請請！



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