港股收３１０１１揚１１１點，連漲１１日創逾十八年最長升浪

《經濟通通訊社９日專訊》外圍股市昨日變化不大，道指回軟１２點，報２５２８３點，標

指及納指分別升４點及２０點，報２７４７點及７１５７點。港股ＡＤＲ及夜期昨日亦雙雙造好

，前者升１３８點，後者升３３點。港股連升十日後繼續強勢，今早高開３３點，其後雖一度回

軟４７點，低見３０８５２點，但隨著騰訊（００７００）破頂，加上內險股回勇，港股於早段

突破三萬一關，中午收市前更高見３１０５６點，最多升１５７點，再創逾十年新高，距離歷史

高位３１９５８點相差９０２點。午後濠賭股升幅持續擴大，港股大部分時間均錄得逾百點升幅

，最終收升１１１點，報３１０１１點。港股連升１１日，為１９９９年１１月以來最長升浪，

累漲１７７７點或６﹒０８％。全日主板成交１３３４億元，較昨日（８日）減少不足１％。

國指收漲０﹒１７％或２０點，報１２２５５。滬指升０﹒１３％或４點，報３４１３。



＊花旗唱好賭股金沙表現冠藍籌，騰訊創上市新高＊



濠賭股今日表現強勢，金沙（０１９２８）獲花旗唱好，目標價由４６元升至５０元，予買

入評級，全日急升４﹒９％，報４１﹒８５元，為表現最好藍籌。銀娛（０００２７）亦獲花旗

唱好，目標價由６６元升至８１元，全日漲１﹒６７％，報６１﹒０５元。新濠（００２００）

為同業中升幅最大，全日急漲４﹒８％，報２４﹒０５元。美高梅（０２２８２）揚３﹒８％，

報２３﹒２元。

內險股調整數日後今見回勇，平保（０２３１８）漲２﹒５％，報８４﹒３元。國壽

（０２６２８）窄幅升０﹒６２％，報２４﹒５元。太平（００９６６）揚２﹒６％，報

３１﹒７元。新華保險（０１３３６）升１﹒６％，報５４﹒１５元。

重磅股表現方面，騰訊（００７００）獲富國升目標價，由４７０元升至５１０元，維持跑

贏大市評級。里昂予騰訊目標價５３５元，予買入評級。騰訊全日最多漲１﹒８％，高見

４４６﹒４元，創上市新高，全日升１﹒２％，報４４３﹒８元。港交所（００３８８）升

２﹒６７％，報２６９元。匯控（００００５）窄幅升０﹒５６％，報８０﹒９５元。友邦

（０１２９９）跌０﹒８２％，報６６﹒３元。



＊內需股回軟恆安最差藍籌，創科耐世特雙雙破頂＊



內需股今見弱勢，恆安（０１０４４）挫２﹒９６％，報８２元，為表現最差藍籌。萬洲

（００２８８）跌１﹒７７％，報８﹒８７元。吉利（００１７５）跌２﹒７％，報２７元。蒙

牛（０２３１９）無升跌，報２３﹒４元。

水泥股昨日全線急升後見回吐，海螺水泥（００９１４）跌２﹒６２％，報４０﹒９元。潤

泥（０１３１３）下滑１﹒３８％，報５﹒７元。中建材（０３３２３）跌２﹒２７％，報

８﹒２元。中材（０１８９３）挫２﹒８２％，報６﹒９元。

基建鐵路股表現各異，中車（０１７６６）跌２﹒６％，報８﹒２３元。鐵建裝備

（０１７８６）急升１１﹒０６％，報２﹒２１元。中車時代（０３８９８）窄幅升０﹒７７％

，報５１﹒９元。

創科（００６６９）今早競價時段一度急升一成，高見５６﹒６５元，創上市新高，其後升

幅不斷收窄，最終收跌０﹒１％，報５１﹒４５元。其他美國工業股亦見破頂，耐世特

（０１３１６）最多急升７﹒５％，高見２０﹒４元，創歷史新高，全日升５﹒１６％，報

１９﹒９６元。（ｔｔ）

