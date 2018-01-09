《經濟通通訊社９日專訊》屋宇署人員今日入屋視察新任律政司司長鄭若驊及其丈夫潘樂陶
的兩幢獨立屋，證實有多處僭建。潘樂陶發聲明表示，在２０１２年以現狀購入獨立屋時，未就
有否僭建物徵詢專業人士意見，誌為自己安排未夠周全。又表示自己作為專業工程師，明白自己
表現與各界期望有落差，為此感到遺憾與抱歉，今後會汲取教訓。
聲明又指，自己在上周五（５日）收到屋宇署通知後，馬上聘請認可人士全面徹底檢驗，正
積極配合屋宇署調查，會盡快適當還原及進行所有修正。（ｃｗ）（ｚｚ）
09/01/2018 15:57
【僭建風波】潘樂陶：會積極配合屋宇署調查，感遺憾及抱歉
《經濟通通訊社９日專訊》屋宇署人員今日入屋視察新任律政司司長鄭若驊及其丈夫潘樂陶
的兩幢獨立屋，證實有多處僭建。潘樂陶發聲明表示，在２０１２年以現狀購入獨立屋時，未就
有否僭建物徵詢專業人士意見，誌為自己安排未夠周全。又表示自己作為專業工程師，明白自己
表現與各界期望有落差，為此感到遺憾與抱歉，今後會汲取教訓。
聲明又指，自己在上周五（５日）收到屋宇署通知後，馬上聘請認可人士全面徹底檢驗，正
積極配合屋宇署調查，會盡快適當還原及進行所有修正。（ｃｗ）（ｚｚ）
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