【僭建風波】潘樂陶：會積極配合屋宇署調查，感遺憾及抱歉

《經濟通通訊社９日專訊》屋宇署人員今日入屋視察新任律政司司長鄭若驊及其丈夫潘樂陶

的兩幢獨立屋，證實有多處僭建。潘樂陶發聲明表示，在２０１２年以現狀購入獨立屋時，未就

有否僭建物徵詢專業人士意見，誌為自己安排未夠周全。又表示自己作為專業工程師，明白自己

表現與各界期望有落差，為此感到遺憾與抱歉，今後會汲取教訓。

聲明又指，自己在上周五（５日）收到屋宇署通知後，馬上聘請認可人士全面徹底檢驗，正

積極配合屋宇署調查，會盡快適當還原及進行所有修正。（ｃｗ）（ｚｚ）

