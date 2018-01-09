《神州經脈》滬指八連升，傳逆周期因子隱退，滴滴推共享單車平台

《經濟通通訊社９日專訊》人民銀行連續１２日暫停逆回購操作，公開市場連續淨回籠的累

積效應略顯，Ａ股呈現牛皮格局。滬綜指收升０﹒１３％，報３４１２﹒９點，連升第八日，續

創逾兩年半最長升浪；深成指收升０﹒５７％，報１１４４７﹒０９點；創業板指收跌

０﹒１４％，報１８０３﹒５９點。兩市全日成交大減逾１３％，至４８２４億元（人民幣．下

同）。



＊同業拆息全線５連跌終斷纜＊



人行指，在吸收人行逆回購到期等因素後，目前銀行體系流動性總量處於「適中」水平，今

日不開展公開市場操作。而過去１１個交易日，人行均指銀行體系流動性總量處於「較高」水平

。

公開市場今日淨回籠１３００億元，上海銀行間同業拆放利率（Ｓｈｉｂｏｒ）連續５個交

易日全線下跌終斷纜，隔夜及一周期上升。

交易員稱，本周流動性問題應該不大，惟下周將有ＭＬＦ到期和例行繳稅，屆時資金面恐面

臨擾動，不過預計人行仍會靈活操作以穩定春節前流動性。



＊離岸人民幣急跌近４００點＊



據《彭博》引述知情人士稱，人民銀行近期已通知部分中間價報價行，對人民幣中間價形成

機制中的逆周期因子參數進行調整，調整後相當於不進行逆周期調節。參數調節後，各報價行不

再對上交易日的日盤波幅進行逆周期過濾，該調整已於近日生效。

消息一出，離岸人民幣兌美元急跌近４００點，最低至６﹒５３５４。

２０１７年５月，人行推出新的中間價報價公式「中間價＝收盤匯率＋一籃子貨幣匯率變化

＋逆周期調節因子」，其中逆周期調節因子公式框架提供了部分設定好的系數，以削弱上個交易

日１６：３０收盤價對中間價的影響，減少市場過度波動給中間價帶來的衝擊。此舉為人民幣匯

率逆轉的最大「功臣」。



＊京東擬售２０億歐元法國貨＊



法國總統馬克龍繼續訪華行程，其在北京表示，歐洲對於戰略性資產的保護不是貿易保護主

義；可以開放戰略性資產的市場；歐洲希望保持在中國航空領域的市場份額。他呼籲進一步開放

中國和歐洲市場，認為開放市場過程中不應損害知識產權。

馬克龍還與京東劉強東、阿里巴巴馬雲、復星郭廣昌、ＳＯＨＯ潘石屹等會面。京東集團與

法國商務投資署、法國工業集團法孚分別簽署諒解備忘錄，宣布計劃未來兩年內在中國銷售價值

２０億歐元的法國商品。

此外，京東還宣布與法孚集團達成價值１億歐元的技術合作項目，聚焦於京東物流在北京、

昆山、西安等地「亞洲一號」智能倉儲設備的升級。



＊滴滴出行托管小藍單車業務＊



滴滴出行宣布，正式與小藍單車達成單車業務托管合作，近期將在滴滴ＡＰＰ內推出共享單

車平台，該平台將匯集ｏｆｏ小黃車、小藍單車和即將上線的自有品牌，未來還會接入更多單車

品牌。

根據托管安排，小藍單車的品牌、押金和欠款等各項事務仍歸屬於小藍公司。滴滴將提供「

小藍單車ＡＰＰ用戶押金、特權卡及充值餘額可轉換為等值滴滴單車券和出行券」的備選方案，

１月１７日起用戶可以自主選擇轉換，或繼續與小藍公司溝通協商其他解決方案。

小藍單車是由天津鹿鼎科技研發並運營的共享自行車品牌，於２０１６年１１月在深圳推出

並啟用。２０１７年１１月１５日，小藍單車被曝倒閉解散。



＊消費信貸ＡＢＳ發行傳叫停＊



據《彭博》引述消息人士稱，中國債券監管部門已叫停以無特定消費場景消費貸款為基礎的

資產支持證券（ＡＢＳ）發行。中國銀行間市場交易商協會、上交所、深交所均已暫停審批此類

ＡＢＳ。

消息人士稱，不清楚何時會恢復審批。

數據顯示，２０１７年前三季發行的企業ＡＢＳ中，個人消費貸款ＡＢＳ發行金額達

１６０８﹒０４億元，同比增長４﹒４倍，穩佔交易所市場發行量第一。部分消費貸款允許借款

人不明確說明資金用途。



＊去年乘用車銷量升１﹒５％＊



全國乘聯會公布，去年１２月份廣義乘用車銷２７９﹒１萬輛，按年升０﹒６％，升幅較

１１月收窄２﹒８個百分點。

其中，運動型多功能車（ＳＵＶ）銷量升幅依然最大，升７﹒３％，惟按月放緩５﹒６個百

分點，而多功能休旅車（ＭＰＶ）及轎車銷量跌幅略有擴大，分別跌１９﹒８％及０﹒５％。

全年計，乘用車銷量升１﹒５％，至約２４２３﹒８萬輛。（ｊｙ）

