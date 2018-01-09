《經濟通通訊社駐滬記者王嘉寧９日上海專電》上海證監局日前對中誠信證券評估有限公司
出具警示函措施，因公司在評級質量控制方面存在問題，包括東北特鋼２０１６年非公開發行公
司債（未發行）首次評級項目中，評級結果的定性調整缺乏充分依據；１６鴻商０２債首次評級
項目的打分模型中，部分定性指標的調整缺乏充分依據。
09/01/2018 08:58
【駐滬專電】中誠信證券評估公司遭上海證監局警示
《經濟通通訊社駐滬記者王嘉寧９日上海專電》上海證監局日前對中誠信證券評估有限公司
出具警示函措施，因公司在評級質量控制方面存在問題，包括東北特鋼２０１６年非公開發行公
司債（未發行）首次評級項目中，評級結果的定性調整缺乏充分依據；１６鴻商０２債首次評級
項目的打分模型中，部分定性指標的調整缺乏充分依據。
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