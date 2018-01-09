【聚焦人幣】消息指人行准各報價行自行決定逆周期系數如何調整

《經濟通通訊社９日專訊》據《路透社》引述消息人士稱，人民銀行建議各中間價報價行「

可以調整」人民幣兌美元匯率中間價報價模型中的「逆周期系數」。具體如何調整、調整多少則

由各中間價報價行自行決定。

此前有報道指，人行近期已通知部分中間價報價行，對人民幣中間價形成機制中的逆周期因

子參數進行調整，調整後相當於不進行逆周期調節。

分析認為，若消息屬實，中間價形成機制將更趨由市場自行決定。（ｊｙ）（ｚｚ）

