《經濟通通訊社９日專訊》從事非皮革手袋原始設備製造的華新手袋（０２６８３）公布主
板上市計劃，招股價介乎１元至１﹒３８元，以每手２０００股計算，入場費為２７６０元，超
額認購權１５％。華新手袋明日（１０日）起至１月１５日截止招股，預計１月２２日於聯交所
上市，星展亞洲融資為是次上市的獨家保薦人。
是次上市共發行１億元股，其中９０％為國際配售，１０％為公開發售，計劃融資１億元至
１﹒３８億元，集資淨額所得中有４５％用作擴充柬埔寨的生產設施，１５％用作柬埔寨設立產
品開發團隊，配合擴充。（ｅｌ）
09/01/2018 16:45
【新股上市】華新手袋入場費２７６０元，本月２２日主板上市
《經濟通通訊社９日專訊》從事非皮革手袋原始設備製造的華新手袋（０２６８３）公布主
板上市計劃，招股價介乎１元至１﹒３８元，以每手２０００股計算，入場費為２７６０元，超
額認購權１５％。華新手袋明日（１０日）起至１月１５日截止招股，預計１月２２日於聯交所
上市，星展亞洲融資為是次上市的獨家保薦人。
是次上市共發行１億元股，其中９０％為國際配售，１０％為公開發售，計劃融資１億元至
１﹒３８億元，集資淨額所得中有４５％用作擴充柬埔寨的生產設施，１５％用作柬埔寨設立產
品開發團隊，配合擴充。（ｅｌ）
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