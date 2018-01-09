《經濟通通訊社９日專訊》雋泰控股（００６３０）發盈警，料公司截至２０１７年１２月
３１日止年度業績將錄得重大虧損。虧損主要由於上市證券中持作買賣投資的公允價值變動產生
已變現虧損約５９１０萬元，以及未變現虧損約７２７０萬元所致。
集團截至２０１７年１２月３１日止年度末期業績預期於３月公布。（ｇｌ）
09/01/2018 08:10
【企業盈警】雋泰（００６３０）料全年錄重大虧損，證券買賣失利
《經濟通通訊社９日專訊》雋泰控股（００６３０）發盈警，料公司截至２０１７年１２月
３１日止年度業績將錄得重大虧損。虧損主要由於上市證券中持作買賣投資的公允價值變動產生
已變現虧損約５９１０萬元，以及未變現虧損約７２７０萬元所致。
集團截至２０１７年１２月３１日止年度末期業績預期於３月公布。（ｇｌ）
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