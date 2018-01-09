【企業盈警】雋泰（００６３０）料全年錄重大虧損，證券買賣失利

《經濟通通訊社９日專訊》雋泰控股（００６３０）發盈警，料公司截至２０１７年１２月

３１日止年度業績將錄得重大虧損。虧損主要由於上市證券中持作買賣投資的公允價值變動產生

已變現虧損約５９１０萬元，以及未變現虧損約７２７０萬元所致。

集團截至２０１７年１２月３１日止年度末期業績預期於３月公布。（ｇｌ）

