【ＩＰＯ反應】傳正榮地產（０６１５８）公開發售超購少於１倍

《經濟通通訊社９日專訊》中國大型的綜合性房地產開發商正榮地產（０６１５８）ＩＰＯ

公開發售昨日（８日）截標，消息人士指，該股超購少於１倍。

正榮地產（０６１５８）招股計劃發行１０億股，當中９０％為國際發售，餘下１０％為香

港公開發售，作價每股３﹒４０元至４﹒０８元。以每手１０００股計算，入場費４１２１﹒１

１元。股份將於下周二（１６日）掛牌上市。

另外，檳傑科達（０１６６５）第六日招股孖展已超購，甘肅銀行（０２１３９）及ＡＴＬ

ＩＮＫＳ（０８０４３）則仍未超購。（ｇｌ）

