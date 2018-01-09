《日入而息》吉利盈喜，港股１１連漲，林鄭指鄭若驊不存誠信問題

《今天重點》﹡吉利汽車（０１７５）料年度淨利大幅增長約１００％

﹡馬雲：考慮將阿里巴巴附屬在港上市，歡迎港交所修訂上市規則

﹡林鄭月娥稱不認為鄭若驊存在誠信問題，會一視同仁處理；爭取１月底前提

交「一地兩檢」本地立法草案

﹡屋宇署證實鄭若驊及其夫潘樂陶寓所內有多個僭建物；陳帆稱曾到訪鄭若驊

丈夫大宅，惟當時無留意有否僭建；潘樂陶稱會積極配合屋宇署調查，感遺

憾及抱歉



《即日市況》﹡港股收３１０１１揚１１１點，連漲１１日創逾十八年最長升浪



《深滬股市》﹡滬綜指八連升收升０﹒１３％，釀酒家電股領漲



《美元匯價》﹡歐元調整仍未結束；歐元最新報１﹒１９２３╱２６，日圓最新報

１１２﹒７８╱８１



《公司資訊》﹡３香港與Ａｌｉｐａｙ ＨＫ合作提供電子錢包繳費服務

﹡力寶華潤（００１５６）要約收購新加坡上市基金公司

﹡中譽（００９８５）獲法院授出銷售令恢復加國礦山運營

﹡友邦推出全新危疾保障計劃，將豁免保費範圍延伸至父母或配偶

﹡安保工程（０１６２７）斥４﹒３９億元購觀塘工廈物業自用

﹡俊盟國際（０８０６２）計劃配股集資，收購金融科技業務

﹡恆生（０００１１）為零售銀行服務引入人工智能Ｃｈａｔｂｏｔ服務

﹡美力時（０１００５）借２﹒２５億元人民幣，一年期，年息３厘

﹡時代地產（０１２３３）計劃發行有擔保美元定息優先票據

﹡報道指騰訊參股的鬥魚擬今年ＩＰＯ籌３至４億美元

﹡新高教（０２００１）擬購河南學校５５％學校舉辦權，涉逾億元人民幣

﹡當代置業（０１１０７）收購北京海淀區物業，涉資１５﹒５億元人民幣

﹡優庫資源（０２１１２）控股股東解除質押７﹒５２億股，再抵押予獨立第

三方

﹡恆地（０００１２）北角馬寶道項目命名為君譽峰，最快下周開價

﹡天潔環境（０１５２７）邱金鑫委任為副總經理，主席邊宇擔任總經理

﹡歐舒丹（００９７３）增持美國化妝品品牌股權至６０﹒４８％

﹡華新手袋（０２６８３）入場費２７６０元，本月２２日主板上市；華新手

袋冀柬埔寨廠房增產能六成，未擬撤出中國生產

﹡晨訊科技（０２０００）上月收入按月升７４﹒５％至逾５億元

﹡協盛協豐（００７０７）法庭已頒令撤回對亞洲電視發出清盤呈請

﹡新地（０００１６）巴丙頓山項目最快下周開價，月內發售；新地雲海加推

３６伙，周四截票及周六開售１１８伙

﹡新鴻基投資服務公司前客戶主任胡漢璋遭證監會譴責及罰款５萬元

﹡陳競德辭任萊蒙國際（０３６８８）首席財務官，由黃德俊接任

﹡周大福（０１９２９）內地及港澳均錄５％同店銷售增長



《國企紅籌》﹡華電福新（００８１６）去年總發電量４２５６萬兆瓦時，增３％

﹡平保（０２３１８）旗下壹錢包與中糧大悅城合作，打造「會員付」解決方

案

﹡國泰君安（０２６１１）上月純利按月跌８﹒１％至７億元人民幣

﹡北大資源（００６１８）開封市政府擬有償回購公司部分土地使用權

﹡建行（００９３９）非公開發行優先股本月１５日起掛牌轉讓

﹡石藥（０１０９３）購武漢友芝友３９﹒５６％股權，涉最多３﹒６億元



《神州民企》﹡合景（０１８１３）全年權益預售總額２８７億元，增２９％

﹡龍湖地產（００９６０）擬發行共８億美元優先票據

﹡萬科企業（０２２０２）股東解除質押６６７０萬股Ａ股

﹡大生農業金融（０１１０３）附屬中標兩公路工程項目，涉資近１５億元

﹡京信通信（０２３４２）與中東電信運營商簽基站天線協議

﹡和諧汽車（０３８３６）「拜騰」首款電動ＳＵＶ於美國展覽成功亮相

﹡新城發展（０１０３０）去年銷售額１２６５億元人民幣，增９４％破記錄

﹡特步（０１３６８）去年第四季同店銷售錄高單位數增長

﹡宏華（００１９６）附屬出售陸地鑽機，涉及１﹒２億美元

﹡紫金礦業（０２８９９）剛果（金）水電站發電能力提升近兩倍

﹡世茂房地產（００８１３）上月合約銷售額升逾１倍至１２１億元人民幣



《中國要聞》﹡中國交建與四川廣安市戰略合作，涉軍民融合等產業

﹡中鐵總與深交所達戰略合作，推動鐵路債轉股、混改等

﹡市場化航線佔比升至３５％，北上廣深互飛或漲價

﹡西安再投放１９００輛比亞迪純電動公交車

﹡習近平晤馬克龍，促加強在一帶一路框架下合作

﹡劉強東馬克龍會面，未來兩年將售２０億歐元法國商品

﹡馬克龍稱歐洲希望保持在中國航空領域的市場份額

﹡發改委將部分政府出資水利項目下放省級發改革審批；發改委設公平競爭審

查處，組織開展全國性督促檢查

﹡華為稱旗艦智能手機不會透過美國電信營運商在美出售

﹡華銳風電被美國控抄襲，報道指或被重罰４８億美元

﹡達美航空對在華設立合資企業樂觀

﹡滴滴與小藍單車達成單車業務托管合作

﹡上海規範人身險中介業務，禁銷售非保險金融產品

﹡中保監同意太平保險集團旗下太平科技保險開業

﹡乘聯會表示內地去年全年乘用車銷量升１﹒５％

﹡大連機床集團中票２２８６萬元付息存不確定性

﹡泰禾集團就自查股價異動原因續停牌，預計下周一復牌

﹡法拉第未來舉行ＦＦ９１試乘，擬年底前小批量交付

﹡海航集團表示財務狀況良好，與金融機構合作正常

﹡人行連續１２日暫停逆回購操作，淨回籠１３００億元；人行行長周小川出

席國際清算銀行會議；人行據報已通知中間價報價行暫停逆周期因子；人行

表示報價行可自行設定中間價逆周期系數

﹡去年北京動漫遊戲企業總產值６２７億元，同比增２０％

﹡科技部表示發展民生科技，實施鄉村振興戰略科技行動

﹡美團打車１２日登陸北京，用戶可１分錢體驗

﹡第一太平表示去年上海一手住宅成交腰斬，均價升２４％

﹡通信研究院表示內地全年手機出貨量４﹒９億部跌１２％

﹡三峽電站去年發電量逾９７０億千瓦時，為全球最高

﹡高力表示今年上海核心區甲級寫字樓空置率在１５％上下

﹡國務院調整自貿區法規：允許設外商獨資經營娛樂場所



《寶島快訊》﹡台股跌０﹒０１％八連升止步，報１０９１４﹒８９點

﹡台灣去年出口增１３﹒２％，創近７年最大增幅



《其他消息》﹡林鄭月娥稱不認為鄭若驊存在誠信問題，會一視同仁處理；爭取１月底前提

交「一地兩檢」本地立法草案

﹡屋宇署派員進入律政司長鄭若驊寓所調查是否有僭建；屋宇署證實鄭若驊及

其夫潘樂陶寓所內有多個僭建物

﹡陳帆稱曾到訪鄭若驊丈夫大宅，惟當時無留意有否僭建；草案草擬工作大致

完成，爭取月底提交上立會

﹡潘樂陶稱會積極配合屋宇署調查，感遺憾及抱歉

﹡佔中三子等９人被控煽惑他人作出公眾妨擾罪開始預審

﹡張秀賢引述警方指相信遇襲事件與選舉有關

﹡新界東補選初選參選人張秀賢昨遇襲，郭永健譴責兇徒

﹡花旗銀行推全新定存優惠，三個月可享高達３％年利率

﹡中原按揭建議九成按保樓價上限調升至５００萬元

﹡經絡表示４００萬元以下物業才承造九成按揭措施已不合事宜

﹡深股通額度全日用１６億元；滬股通額度全日用近１５億元

﹡調查指亞太地區商界領袖樂觀情緒指數按年上升至歷史新高

﹡中原表示今年投放至少五千萬開發科技，與香港電訊及微軟推新ＡＰＰ；

海外物業佣金佔比逾５％，新銷售指引長遠正面

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