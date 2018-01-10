《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２５３８５．８０ 升 １０２．８０點╱０．４１％
標普５００ ２７５１．２９ 升 ３．５８點╱０．１３％
納斯達克 ７１６３．５８ 升 ６．１９點╱０．０９％
倫敦富時１００ ７７３１．０２ 升 ３４．５１點╱０．４５％
法蘭克福ＤＡＸ １３３８５．５９ 升 １７．８１點╱０．１３％
巴黎ＣＡＣ４０ ５５２３．９４ 升 ３６．５２點╱０．６７％
﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１１２．７３，歐元兌美元１．１９３５
10/01/2018 08:02
《日出而作》美股再破頂，油價觸３年高位，騰訊舜字擬發票據
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２５３８５．８０ 升 １０２．８０點╱０．４１％
標普５００ ２７５１．２９ 升 ３．５８點╱０．１３％
納斯達克 ７１６３．５８ 升 ６．１９點╱０．０９％
倫敦富時１００ ７７３１．０２ 升 ３４．５１點╱０．４５％
法蘭克福ＤＡＸ １３３８５．５９ 升 １７．８１點╱０．１３％
巴黎ＣＡＣ４０ ５５２３．９４ 升 ３６．５２點╱０．６７％
﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１１２．７３，歐元兌美元１．１９３５
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