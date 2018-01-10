《盤後部署》港股短期維持大漲小回，目前先上試３１４００水平

《經濟通通訊社１０日專訊》華爾街股市三大指數隔晚（９日）同創新高，當中標指和納指

更連續第六日創新高。港股此前已連升１１日，今日窄幅低開２點，報３１００９點，其後跌幅

曾一度擴大至８２點。隨著內房股及內銀股等的領漲下，港股隨即收復失地，最多更曾上升

２５６點高見３１２６７，進一步靠近歷史高位（３１９５８點）。最終全日上升６２點，報

３１０７３，主板成交１４０６﹒２６億元。

國指漲０﹒２７％或３３點，報１２２８９點。滬指升０﹒２３％或７點，報３４２１點。



＊港股本月以來累升不炒，輕微調整無可避免＊



港股升勢持續，最新已創下連升１２日的好成績，創下恆指１９６９年創立以來最長升浪，

並企穩３１０００點水平。大市近日走勢非常強勢，各主要板塊表現突出，重磅股接連造好，加

上外圍配合，預期港股在短期內仍然能夠延續升勢。但由於自年初至今已累計上升１１５４點，

輕微的調整無可避免，後市在近日會保持大漲小回的格局，暫時先上試３１４００點水平。

內房企業陸續公布銷售數字，加上中央政府在多個城市出台新政策，內房股連日造好。由於

大市正穩步向歷史高位進發，加上回調壓力不大，相信此板塊在短期內仍會維持現時走勢。但因

為高追風險相對亦較大，不建議未有貨者於現時水平入市。



＊內銀股有追落後跡象，但需要留意金融規管＊



本周未有重要政經大事有待公布，各板塊的走勢仍然靠市場消息、企業營業情況及內地政策

等主導，因此各個容易受消息影響的板塊價格會相對波動，例如：內房股、石油股及中資券商股

等。但同時亦需要留意該等板塊，在市場消化相關消息後，亦有隨即出現回吐的機會，若繼續高

追，要小心注意風險。

內銀股近日有追後的跡象，在資產質素持續轉好下，加上估值相對仍算可接受，內銀股後市

發展仍然明朗，但要注意中銀監及相關機構會否進一步收緊金融規管，有意投資內銀股的投資者

需要密切留意。

此外，雖然港交所（００３８８）等重磅藍籌升勢亦強勁，但近日升勢主要來自阿里巴巴附

屬擬在港上市等消息，亦不宜高追相關股份。（ａｌ）

