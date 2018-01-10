《經濟通通訊社１０日專訊》寶聯控股（０８２０１）發盈警，預期截至２０１７年１２月
３１日止六個月，將錄得虧損淨額增加，而２０１６年同期錄得的虧損淨額約４６０萬元。
虧損淨額增加主要由於：發展提供證券及期貨條例項下的金融受規管活動，及提供新西蘭外
匯經紀服務的新業務，而產生額外開支約１１００萬元。鑑於發展過程不理想，尤其是取得相關
牌照及批准時遇到困難，已於２０１７年１２月終止發展有關業務。
預計將於２月５日刊發中期業績。（ａｌ）
10/01/2018 08:26
【企業盈警】寶聯控股（０８２０１）料六個月虧損淨額增加
《經濟通通訊社１０日專訊》寶聯控股（０８２０１）發盈警，預期截至２０１７年１２月
３１日止六個月，將錄得虧損淨額增加，而２０１６年同期錄得的虧損淨額約４６０萬元。
虧損淨額增加主要由於：發展提供證券及期貨條例項下的金融受規管活動，及提供新西蘭外
匯經紀服務的新業務，而產生額外開支約１１００萬元。鑑於發展過程不理想，尤其是取得相關
牌照及批准時遇到困難，已於２０１７年１２月終止發展有關業務。
預計將於２月５日刊發中期業績。（ａｌ）
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南韓調高企業及個人稅 但同時大升最低工資
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