【企業盈警】寶聯控股（０８２０１）料六個月虧損淨額增加

《經濟通通訊社１０日專訊》寶聯控股（０８２０１）發盈警，預期截至２０１７年１２月

３１日止六個月，將錄得虧損淨額增加，而２０１６年同期錄得的虧損淨額約４６０萬元。

虧損淨額增加主要由於：發展提供證券及期貨條例項下的金融受規管活動，及提供新西蘭外

匯經紀服務的新業務，而產生額外開支約１１００萬元。鑑於發展過程不理想，尤其是取得相關

牌照及批准時遇到困難，已於２０１７年１２月終止發展有關業務。

預計將於２月５日刊發中期業績。（ａｌ）

